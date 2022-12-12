«Деньги пилятся безумно»: Ходорковский собирает в Литве сотрудников на новый медиапроект

Михаил Ходорковский* открыл в Литве новые организации и собирает туда журналистов и активистов, уехавших из России. За год из России и стран СНГ в Литву релоцировали более 70 человек. За полгода на них потрачено €700 тыс., узнал RT из отчётности организаций. Произошло это после закрытия французского медиахаба Open Press**, признанного нежелательным в РФ. При этом журналистам задерживают зарплату, а бюджеты впустую тратятся на закупку ненужного оборудования, рассказали RT двое сотрудников. Независимые эксперты прогнозируют: одним из ключевых направлений работы нового медиацентра Ходорковского станет критика действий российской армии и хода специальной военной операции на Украине.

После того как в России стали признавать нежелательными организации, связанные с основателем НК «ЮКОС» Михаилом Ходорковским, бывший российский олигарх стал переводить организации и сотрудников за пределы страны. Так, с 2017 года статус нежелательных в РФ получили как минимум семь организаций, связанных с Ходорковским. Среди них, например, британский фонд Future of Russia Foundation***, Институт современной России Павла Ходорковского****, сетевое движение «Открытая Россия»*****, онлайн-СМИ «Открытые медиа».

К концу 2022 года все они прекратили работу в России в связи с опасностью уголовного преследования для сотрудников, объяснил RT на условиях анонимности один из журналистов, работающих на Ходорковского. Часть покинули Россию ещё в 2020—2021 годах, а с началом СВО из страны уехали более 90% активных сотрудников Ходорковского, говорит он. Они перебрались в Грузию, страны Европы, США и Прибалтику.

«После ухода из России вся система стала более хаотичной, — рассказывает журналист «Открытых медиа», также находящийся за границей. — Большая часть денег распределяется без юрлица. Основной офис — в Лондоне. За финансирование всех проектов сейчас отвечает глава безопасности — некто Крис. Поэтому финансирование идёт в первую очередь на те проекты, которые им курируются или в которых есть его люди».

Последние три года журналистов разных медиапроектов в России финансировала объединённая структура из Франции — Open Press. С начала 2022 года она не ведёт активной деятельности из-за невозможности напрямую платить контрагентам в РФ. В октябре она и вовсе начала ликвидацию. RT подробно писал о том, каким изданиям помогала Open Press и кто с ней сотрудничал.

Литва: новая надежда

После закрытия Open Press был сформирован другой медиахаб, куда можно было бы перенаправить сотрудников и централизовать управление медийными проектами. Для этого выбрали уже существующую с 2021 года фирму в Литве — Future Russia Foundation (FRF). Фирма была основана для других нужд, но сейчас, по данным RT, взяла на себя функции медиацентра.

Название литовской FRF полностью дублирует другой проект Ходорковского в Лондоне. Британская Future Russia Foundation контролируется Михаилом Ходорковским и занимается в основном благотворительностью — но с политическим уклоном, писал RT.

Консультантами там работали иностранцы с антироссийской позицией — в 2019 году мы рассказывали о том, как FRF взяла на работу эксперта Королевского института международных отношений Chatham House Джона Лофа, бывшего представителя НАТО в Москве, который известен своей жёсткой критикой России.

Согласно реестру юрлиц Литвы, 14 июня 2021 года в Вильнюсе появилась новая организация: Future Russia Foundation, VšĮ. Её директором стала гражданка Литвы Ирена Лапинскине.

По данным реестра, FRF занимается тремя видами деятельности: помимо маркетинговых исследований и «содействия эффективному ведению экономической деятельности», это «производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ».

С момента начала СВО в Литву переехало рекордное количество сотрудников организации — это отражено в её отчётах. Так, если в первые месяцы после создания там было пять сотрудников, то к марту 2022 года их стало уже 40. По данным литовского Sodra (фонд социального страхования), к декабрю 2022 года в организации работают уже 73 человека. Их средняя зарплата составляет, по данным того же Sodra, €3 тыс. в месяц.

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За семь месяцев 2021 года по счетам FRF прошло €627 тыс., согласно годовому отчёту. Расходов оказалось больше, чем доходов, поэтому финансовый год FRF закрыла с убытком в €17,7 тыс.

Одним из ключевых направлений нового медиапроекта может стать освещение хода СВО на Украине — и явно не в пользу России, полагает Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений.

«Ходорковский и Литва, где создано это СМИ, — это уже два маркера, которые определят тональность его вещания. Оно будет крайне оппозиционным. Основная тема — критика политического руководства России, — сообщил Фельдман в беседе с RT. — Это СМИ будет сгущать краски и критиковать российскую армию в рамках СВО. Очевидно, что это предвыборный проект, потому что в России начинается большая президентская кампания. В преддверии этой кампании идёт борьба за умы, а значит, агитация и пропаганда включатся на всю мощь».

Это начинание легло на благодатную почву.

«Литва среди остальных трёх прибалтийских стран занимает самую русофобскую позицию и поддерживает самые тёплые отношения с центрами силы в Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне, — говорит Фельдман. — Лучший плацдарм для информационной атаки на Россию трудно себе представить. Тем более что все беглые оппозиционеры уже там находятся, им не придётся переезжать, чтобы вести оттуда вещание».

При этом во всём медиабизнесе Ходорковского текстовые издания финансируются по остаточному принципу, утверждает источник RT, сотрудник одного из таких изданий.

«Ходорковского интересует сейчас исключительно продвижение собственного YouTube и через него продвижение себя, — рассказал собеседник. — Остальные проекты финансируются по остаточному принципу».

Единственное послабление, которое получили работающие в Литве журналисты, — возможность запрашивать сторонние гранты напрямую, а не через посредничество Ходорковского.

«Недавно прилетал Ходорковский на два дня в Вильнюс для встречи с офисом, — продолжает источник. — Полчаса разговаривал отдельно с руководителем проекта «Можем объяснить» (бывшие «Открытые медиа»), разрешил им быть более автономными и самостоятельно получать гранты, что запрещено всем остальным проектам».

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В остальном финансовая дисциплина находится на очень низком уровне.

«Деньги пилятся безумно, хуже, чем то, что выявлялось в расследованиях Навального, — говорит он. — Например, покупается безумно дорогая система спутниковой связи с закрытой тайной линией, а в итоге выясняется, что на офисное здание в Вильнюсе нельзя тарелку поставить, потому что это историческое здание. В итоге система просто пропадает и деньги за неё — тоже».



Аварийная релокация

Релокацией новых сотрудников в Литву занимается вашингтонская благотворительная организация Ходорковского — Free Russia Foundation******, говорит источник RT из медиапроектов олигарха. По его словам, похожие цели заявлены в её официальном манифесте.

«Основная задача Free Russia Foundation сейчас — вывоз людей из России, журналистов, политиков и так далее, — утверждает собеседник RT. — Помогают с документами, с размещением, финансово помогают. Проект «Ковчег» — это их проект, например».

О работе «Ковчега» писали расследователи из проекта «Приговор». Называя себя организацией для помощи россиянам, которые покинули страну в связи с СВО или из страха мобилизации, она собирает анкетные данные наших релоцированных соотечественников.

«Предварительно с каждым потенциальным постояльцем проводится офлайн-собеседование. Его цель — выявить политические взгляды и отношение к войне, — пишет о работе такого шелтера в Казахстане финансируемое США «Настоящее время»*******. — Тем, кто поддерживает российское вторжение на Украину, здесь никто не рад и помогать им не будут».

Так под предлогом выяснения информации об отношении к СВО собирается база данных уехавших из России граждан, попутно выясняется их политическая позиция.

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По данным журналистов из «Приговора», непосредственно руководит «Ковчегом» юрист Анастасия Буракова. Ранее она возглавляла другой проект Ходорковского — «Правозащита Открытки». «Ковчег» уже «припарковался» в Казахстане, Турции, Армении, Эстонии, Литве, Польше и Грузии.

Для тех, кого уже просеяли через опросы, придумали общее дело — им будут предлагать участвовать в мероприятиях, которые организует литовская компания Reforum. Она уже объединилась в соцсетях с «Ковчегом», получив аудиторию последнего.

Координатором проекта Reforum на сайте организации числится некий Александр Соловьёв, который ранее возглавлял «Открытую Россию» Ходорковского и был помощником бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Директор Reforum — Наталья Арно, уехавшая из России ещё десять лет назад. Арно возглавляла российское отделение признанного нежелательным в РФ Международного республиканского института******** (IRI), у руля которого в своё время стоял американский сенатор Джон Маккейн.

Налаженные связи

Бенефициаров FRF в реестре Литвы не указывают. Однако связь фирмы с Ходорковским подтверждают источники в медиапроектах бывшего олигарха. Об этом говорят и косвенные данные: личности топ-менеджеров, характер проектов, адреса.

По одному адресу с FRF, на улице Клайпедской, 7-18, зарегистрирована другая компания — «Демократический проект» (Demokratijos projektai). В 2021 году организация получила €65,6 тыс. выручки.

Её возглавляет женщина с фамилией, похожей на фамилию главы FRF — Жустина Лапинске (Justina Lapinskė). В Литве у замужних женщин принято менять фамилию, прибавляя к фамилии суффикс -ен- и окончание -е. Поэтому не исключено, что у обеих руководительниц одинаковая девичья фамилия и они приходятся друг другу родственницами.

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Расследовательский портал «Приговор» на основе анализа соцсетей указывает, что Ирена замужем за бизнесменом Имантасом Лапинскасом, занимающимся рекламой. А супруг Жустины Лапинске — политтехнолог Миндаугас Лапинскас, который как раз и связан с проектами Ходорковского.

Связан он с ними через семинары «Открытой России», которая организовала их для обучения наблюдателей за выборами в 2015 году. Телеканал НТВ показал запись того семинара: Миндаугас учил, как сделать из выборов скандальное шоу, чтобы разжечь интерес людей. Потому что, по версии Миндаугаса, на скучное мероприятие люди не пойдут.

«Открытую Россию», которая пригласила политтехнолога, основал Михаил Ходорковский — как социально-политический проект. Выходит, литовец сотрудничал с ним как минимум с 2015 года.

В последние годы Ходорковский всё чаще принимает к себе на работу литовцев. Ещё один литовец, Вайдас Сабаляускас, отвечает в команде беглого олигарха за защиту информации, он специалист в области IT. Артурас Бейнориус — глава службы безопасности его лондонского поместья и личный телохранитель. Он 20 лет отслужил в антитеррористическом отделе полиции Литвы. Затем несколько лет работал в международном охранном предприятии ESC Global Security, а именно: занимался безопасностью гражданских кораблей и грузов, в том числе защитой от морских пиратов. В 2017-м Бейнориус перебрался в Лондон, где на него и обратил внимание Ходорковский.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** Деятельность организации признана нежелательной по решению Генпрокуратуры России от 14.11.22.

*** Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России») признан нежелательным на территории Российской Федерации, решение Генпрокуратуры от 30.06.2021.

**** Institute of Modern Russia («Институт современной России») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

***** «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

****** Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2019.

******* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

******** Корпорация «Международный республиканский институт» (International Republican Institute) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.08.2016.