Фонд Ходорковского финансировал проект правозащитника-иноагента Льва Пономарёва

Британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation* профинансировал в 2021 году проект Льва Пономарёва** «Горячая линия», который, как утверждается, занимается защитой прав заключённых. Соответствующая информация опубликована на сайте британского правительства.

Согласно отчёту, «Горячая линия» получила £36,1 тыс. от Future of Russia Foundation. На что именно были направлены средства, в документе не уточняется.

По словам депутата Госдумы Олега Матвейчева, «Горячая линия» работает в рамках «англосаксонского проекта», который пытается показать, что «сейчас жизнь в России как при Сталине».

«В России самое меньшее количество заключённых за всю её историю. Прошёл ряд гуманизирующих реформ, многие колонии были перестроены. У нас не сажают рецидивистов с теми, кто сидит в первый раз. Большое количество правозащитников всё мониторят. Поэтому если и случаются какие-то эксцессы, то они носят единичный характер. Но чтобы придать им вид массового характера и растрезвонить на всю планету, и была придумана «Горячая линия» Пономарёва», — считает Матвейчев.

В 2006 году Пономарёв в числе других правозащитников вошёл в правление фонда «В защиту прав заключённых», членом попечительского совета которого стала мать бывшего российского олигарха Марина Ходорковская.

В декабре 2020 года Минюст России впервые включил физических лиц, в том числе правозащитника Льва Пономарёва, в реестр СМИ-иноагентов.

В 2022 году Пономарёв пытался оспорить свой статус иноагента. Конституционный суд не принял жалобу к рассмотрению.



* Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2019.



** Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 28 декабря 2020 года.