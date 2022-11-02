«Если придётся уезжать, это будет шоком»: как принуждение к знанию латышского отразится на русскоязычных медиа в Латвии

В следующем году возможности граждан России и Белоруссии приобрести или продлить ВНЖ в Прибалтике существенно сократятся. Поправки к закону об иммиграции, принятые латвийскими властями, обязывают всех русскоговорящих с 1 сентября 2023 года подтверждать необходимый уровень владения латышским языком. Под это ограничение подпадают и редакции русскоязычных изданий, ведущих свою деятельность из Риги. RT разбирался, отправят ли сотрудников «Медузы»*, «Важных историй»** и аналогичных медиапроектов на языковые курсы.

Сейм Латвии 22 сентября 2022 года принял поправки к национальному закону об иммиграции, согласно которым гражданам России и Белоруссии, получившим вид на жительство в Латвии по программе инвестиций, в том числе через покупку недвижимости, теперь будет запрещено продлевать его. Помимо этой меры, граждане России также не смогут получать визы для удалённой работы. Впрочем, в законе предусматриваются определённые исключения, касающиеся в основном вопросов воссоединения семей и международной защиты.

Латвийские власти также прекратили выдавать россиянам долгосрочные рабочие визы. Латвия, другие прибалтийские страны и Польша стали инициаторами иной радикальной меры в отношении свободы перемещений граждан России — несмотря на положения Шенгенского соглашения, они запретили доступ на свою территорию россиянам с шенгенскими визами, выданными другими государствами ЕС.

Либеральное языкознание

Важным нюансом утверждённого сеймом Латвии пакета поправок также стало положение о необходимости с 1 сентября 2023 года предоставлять сертификат о знании государственного латышского языка тем россиянам, которые желают продлить ВНЖ после обозначенного срока. При этом, как отмечается на сайте латвийского сейма, такая возможность будет предоставлена тем, кто до приобретения российского гражданства имел ранее латвийское или же статус «негражданина» Латвии.

Власти Латвии ведут последовательную политику сокращения использования русского языка в республике. Так, согласно утверждённым сеймом поправкам к закону об образовании, с 1 сентября 2025 года все дети в Латвии будут учиться только на латышском языке.

Одним из главных «хедлайнеров» русскоязычных СМИ, работающих на внутрироссийскую аудиторию из Латвии в последние годы, стало издание «Медуза». Как сообщал ранее RT, управляет изданием созданное в Латвии юрлицо — фонд Medusa Project SIA. Помимо основательницы фонда и совладелицы Medusa Project Галины Тимченко, 35%-ной долей издания с 2020 года владеет главный редактор Иван Колпаков.

«Мы прочитали эти новости, и они, конечно, тревожные для нас, потому что обычные сотрудники редакции просто не понимают, что делать в этой ситуации, как этот закон будут к нам применять и грозит ли нам принудительная депортация в Россию, — рассказала RT на условиях анонимности одна из сотрудниц латвийской редакции «Медузы». — Тимченко — наша начальница, она имеет определённые обязательства перед нами, вот пусть она и решает эту проблему. Я не знаю, может, как-то централизованно ей удастся договориться с властями Латвии о том, чтобы к нам применялся особый порядок продления рабочих виз».

Самой Галине Тимченко подтверждать знание языка не придётся — как выяснил RT, по данным государственного реестра Латвии, основательница «Медузы» ещё в 2019 году получила латвийское гражданство.

По адресу регистрации «Медузы» также расположен IStories Fonds*** — издатель другого либерального русскоязычного СМИ — «Важные истории». В июне 2022 года фонд начал процедуру добровольной ликвидации — совет директоров IStories принял такое решение после того, как 5 марта 2022 года Министерство юстиции признало IStories Fonds нежелательной организацией на территории России.

Издание «Важные истории» было основано бывшим сотрудником «Новой газеты» Романом Аниным**** — помимо него, в состав совета директоров входит Ольга Шмагун. По данным государственного реестра юридических лиц Латвии, Роман Анин и Ольга Шмагун, в отличие от Галины Тимченко, гражданством республики не обладают: в соответствующей графе указана лишь Российская Федерация.

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«Часть журналистов (российских. — RT) пребывают и работают в Риге лишь по визе. Что будет с ними после вступления в силу в сентябре 2023 года данного закона, пока совсем непонятно, — заявил в беседе с RT проживающий в столице Латвии сотрудник телеканала «Дождь»*****. — Я нахожусь в шоковом состоянии, так как пока никаких разъяснений от начальства нет. Если придётся уезжать, это будет, конечно, шоком, так как только недавно начали обживаться».

По информации RT, в таком же недоумении и сотрудники переехавшей из Москвы редакции Русской службы BBC. На условиях анонимности один из журналистов службы сообщил RT, что пока руководство не обсуждало с сотрудниками данную проблему, но он надеется остаться в Латвии.

Решает коллективный Запад

В разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что принципиальные решения по статусу сотрудников русскоязычных СМИ, вещающих на Россию из Прибалтики, принимаются вовсе не местными властями.

«Давайте зададимся вопросом: а почему они вообще находятся в Латвии? Потому что в Латвии очень много русскоязычных, им подобрали их западные кураторы такое место, где довольно комфортно, не надо знать какие-то другие языки. Пребывание их там регулируется вовсе не Латвией, а коллективным Западом. Поэтому если Латвия захочет их как-то потревожить с ВНЖ или ПМЖ, то она должна будет спросить разрешения у «старших товарищей», — заявил эксперт.

Политолог также отметил, что пребывание в странах Прибалтики представителей русскоязычных либеральных изданий обусловлено исключительно политическими соображениями.

«Как сказано в известной фразе, «Рим предателям не платит». Тут мы имеем ситуацию, при которой коллективный Запад платит скорее не предателям как таковым, а идеологическим перебежчикам. Пока они нужны для ведения антироссийской пропаганды, беспокоить их не будут», — отметил эксперт.

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Директор Института новейших государств Алексей Мартынов, в свою очередь, подчеркнул, что новые ужесточения — чёткий сигнал для потенциальных мигрантов.

«В целом это избирательная вещь, и наши оппозиционеры, сидящие в Латвии, вряд ли под этот закон подпадут. Могут при этом пострадать и так называемые местные неграждане, хотя надо признать, что их число в последние годы значительно сократилось. Этот позорный институт людей с так называемыми серыми паспортами всё равно имеет место. Но я всё же думаю, что это скорее заградительные меры: латвийским властям не хочется притока русскоговорящих».

Политолог также подчеркнул, что основная борьба за права русскоязычных жителей Латвии в настоящий момент идёт по линии соблюдения Европейской хартии языков.

«Посмотрите на того же Нила Ушакова, одного из лидеров партии «Согласие», — у него всё хорошо, заседает сейчас в Европарламенте от Латвии. Мы вообще часто почему-то считаем, что раз русскоговорящие, то пророссийские. А это не так, это зачастую не равноценные понятия. А там, где совпадает, власти подвергают активистов серьёзным репрессиям. Это, к примеру, Руслан Панкратов, как раз соратник Ушакова по партии: сидит по надуманным обвинениям в шпионаже в пользу России вот уже третий месяц. А всего-то отстаивает Европейскую хартию языков, которая гласит, что каждый народ имеет право говорить на родном языке и учить на нём детей», — заявил эксперт.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.



** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.



*** Юридическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

**** Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 20.08.2021.



***** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.