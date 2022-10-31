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Посольство России выразило возмущение сносом памятников советским воинам в Латвии

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Посольство России выразило глубокое возмущение сносом мемориалов в Даугавпилсе и на «Кургане Дружбы» в Латвии и назвало данное решение «пещерной русофобией».
Посольство России выразило возмущение сносом памятников советским воинам в Латвии
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«С чувством глубокого возмущения восприняли известие о демонтаже мемориалов в Даугавпилсе и на «Кургане Дружбы», — говорится в сообщении в Telegram.

В посольстве добавили, что латвийские власти не считаются с мнением  сотен тысяч жителей Латвии и продолжают «демонстративно глумиться над памятью павших героев».

«Убеждены, что любые попытки оправдать уничтожение памятников неприемлемы. Такому явлению не должно быть места в цивилизованном мире, независимо от веяний политической конъюнктуры», — подчеркнули дипломаты.

Ранее стало известно, что Литва отложила демонтаж мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище после вмешательства ООН.

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