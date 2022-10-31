Посольство России выразило возмущение сносом памятников советским воинам в Латвии
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«С чувством глубокого возмущения восприняли известие о демонтаже мемориалов в Даугавпилсе и на «Кургане Дружбы», — говорится в сообщении в Telegram.
В посольстве добавили, что латвийские власти не считаются с мнением сотен тысяч жителей Латвии и продолжают «демонстративно глумиться над памятью павших героев».
«Убеждены, что любые попытки оправдать уничтожение памятников неприемлемы. Такому явлению не должно быть места в цивилизованном мире, независимо от веяний политической конъюнктуры», — подчеркнули дипломаты.
Ранее стало известно, что Литва отложила демонтаж мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище после вмешательства ООН.