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Литва отложила демонтаж мемориала советским воинам после вмешательства ООН

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Литва отложила демонтаж мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище после вмешательства ООН. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на заявление главы Минюста Литвы Эвелины Добровольской.
Литва отложила демонтаж мемориала советским воинам после вмешательства ООН
  • Gettyimages.ru

Она рассказала, что против демонтажа мемориала выступил Комитет по правам человека ООН.

Добровольская считает, что комитет принял такое решение после получения «вводящей в заблуждение информации».

При этом она утверждает, что Литва «с уважением относится к международным обязательствам» и просит «как можно скорее отменить решение по защите сноса памятника».

В МИД России отмечали, что действия властей стран Балтии по сносу советских памятников являются неприемлемыми, они скажутся на уровне двусторонних отношений.

Президент России Владимир Путин назвал предательством собственных отцов снос памятников советским воинам в некоторых странах.

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