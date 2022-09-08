Путин назвал предательством собственных отцов снос памятников советским воинам

Россия с болью в сердце видит, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, и никогда не сможет понять и принять стремление уничтожить то, что напоминает о героизме предков, заявил российский президент Владимир Путин.

«С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов», — сказал он по случаю открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила».

Для России всё это немыслимо, подчеркнул Путин.

«Мы плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев — это предупреждение всем, кто отрёкся от своих предков и забыл уроки истории», — заявил он.

Как ранее заявил поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь, демонтаж памятников советским солдатам — это попытка стереть память о том, что возвращение в состав республики Вильнюсского края со столицей республики и Клайпедского края с единственным в стране морским портом произошло благодаря им.

В МИД России отмечали, что действия властей стран Балтии по сносу советских памятников являются неприемлемыми, они скажутся на уровне двусторонних отношений.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги. При сносе памятника раскололась скульптура «Мать-Родина». 25 августа там снесли последний элемент памятника освободителям — 79-метровую стелу.