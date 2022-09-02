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Посольство России: Вильнюс уничтожает память солдат, отвоевавших земли для Литвы

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Демонтаж памятников советским солдатам — это попытка стереть память о том, что возвращение в состав Литвы Вильнюсского края со столицей республики и Клайпедского края с единственным в стране морским портом произошло благодаря им.
Посольство России: Вильнюс уничтожает память солдат, отвоевавших земли для Литвы
  • AFP
  • © Petras Malukas

Об этом заявил ТАСС поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

«Если вспомнить историю, власти Литвы так и не смогли по разным причинам обеспечить принадлежность Литве Вильнюсского края и Мемеля-Клайпеды (Мемель — немецкое название города. — RT). Советские солдаты отвоевали для Литвы эти земли. Достойно ли, по-христиански ли попирать их могилы?» — сказал дипломат.

Своими планами снести к 1 ноября крупнейший в стране мемориал советских воинов на Антакальнисском кладбище Вильнюса Литва переходит все красные линии, добавил он.

«Рушить могильные памятники — это запредельное зло, это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Рябоконь.

По его словам, Россия не оставит без ответа эти акты государственного вандализма.

«Мы не одни, нашу позицию готов поддержать ряд стран, входивших в антигитлеровскую коалицию», — добавил дипломат.

Мемориальный комплекс на месте захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне, демонтируют в столице Литвы на Антакальнисском кладбище до 1 ноября.

В МИД России заявили, что примут меры в ответ на снос памятников в Прибалтике.

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