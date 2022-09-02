Посольство России: Вильнюс уничтожает память солдат, отвоевавших земли для Литвы
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Об этом заявил ТАСС поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
«Если вспомнить историю, власти Литвы так и не смогли по разным причинам обеспечить принадлежность Литве Вильнюсского края и Мемеля-Клайпеды (Мемель — немецкое название города. — RT). Советские солдаты отвоевали для Литвы эти земли. Достойно ли, по-христиански ли попирать их могилы?» — сказал дипломат.
Своими планами снести к 1 ноября крупнейший в стране мемориал советских воинов на Антакальнисском кладбище Вильнюса Литва переходит все красные линии, добавил он.
«Рушить могильные памятники — это запредельное зло, это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Рябоконь.
По его словам, Россия не оставит без ответа эти акты государственного вандализма.
«Мы не одни, нашу позицию готов поддержать ряд стран, входивших в антигитлеровскую коалицию», — добавил дипломат.
Мемориальный комплекс на месте захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне, демонтируют в столице Литвы на Антакальнисском кладбище до 1 ноября.
В МИД России заявили, что примут меры в ответ на снос памятников в Прибалтике.