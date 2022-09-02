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В Вильнюсе демонтируют мемориал на месте захоронения советских воинов до 1 ноября

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Мемориальный комплекс на месте захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне, демонтируют в столице Литвы на Антакальнисском кладбище.
В Вильнюсе демонтируют мемориал на месте захоронения советских воинов до 1 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Paulius Peleckis

«Работу планируем закончить до 1 ноября», — говорится в заявлении на сайте вильнюсского муниципалитета.

В муниципалитете также отметили, что предстоит определить, куда деть памятники, но в общественном пространстве города они не останутся.

Ранее в МИД России заявили, что примут меры в ответ на снос памятников в Прибалтике.

В Литве сообщали о намерении отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного.

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