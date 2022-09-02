В Вильнюсе демонтируют мемориал на месте захоронения советских воинов до 1 ноября
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«Работу планируем закончить до 1 ноября», — говорится в заявлении на сайте вильнюсского муниципалитета.
В муниципалитете также отметили, что предстоит определить, куда деть памятники, но в общественном пространстве города они не останутся.
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