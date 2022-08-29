В Литве намерены отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного

Глава министерства образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что ведомство намерено отказаться от преподавания в школах русского языка как второго иностранного, который учащиеся могут выбрать по своему усмотрению.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы хотели бы поступить так и будем к этому стремиться. Число учащихся, которые в качестве второго иностранного выбирают не русский, а другие языки, понемногу возрастает», — сказала глава министерства.

Она также отметила, что педагогическими вузами было подготовлено множество специалистов по русскому языку, в то время как по другим ощущается кадровый дефицит.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, не поддерживающих антироссийский курс Риги.

В ответ МИД России раскритиковал заявление главы Латвии.