В Литве намерены отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Мы хотели бы поступить так и будем к этому стремиться. Число учащихся, которые в качестве второго иностранного выбирают не русский, а другие языки, понемногу возрастает», — сказала глава министерства.
Она также отметила, что педагогическими вузами было подготовлено множество специалистов по русскому языку, в то время как по другим ощущается кадровый дефицит.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, не поддерживающих антироссийский курс Риги.