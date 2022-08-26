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МИД России назвал неприемлемыми слова президента Латвии об изоляции нелояльных россиян

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Заявления президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изоляции нелояльных государству россиян неприемлемы и способствуют усилению шовинистических и ксенофобских настроений в латвийском обществе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России назвал неприемлемыми слова президента Латвии об изоляции нелояльных россиян
  • globallookpress.com

«Подобного рода высказывания президента страны — члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы», — говорится в заявлении.

Захарова сообщила, что латвийские власти намерены развернуть в отношении местной русской общины «охоту на ведьм».

Ранее Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, не поддерживающих антироссийский курс Риги.

Сенатор Сергей Перминов назвал «гитлеровщиной» слова президента Латвии об изоляции русскоязычных жителей.

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