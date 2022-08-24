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Сенатор назвал «гитлеровщиной» слова президента Латвии об изоляции русскоязычных жителей

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Сенатор Сергей Перминов прокомментировал призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных республике русскоязычных жителей.
Сенатор назвал «гитлеровщиной» слова президента Латвии об изоляции русскоязычных жителей
  • Gettyimages.ru

По мнению сенатора, данные призывы латвийских властей можно рассматривать в качестве пролога к этнической чистке.

«Когда жители страны в так называемой европейской демократии объявляются изолируемой частью общества, можно лишь констатировать, что это возрождение гитлеровщины в XXI веке», — заявил он «Известиям».

Перминов также подчеркнул, что русофобия в Латвии вышла на преступный уровень.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, не поддерживающих антироссийский курс Риги.

24 августа в парке Победы в Риге возобновили демонтаж памятника освободителям, который является мемориальным наследием СССР.

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