Сенатор назвал «гитлеровщиной» слова президента Латвии об изоляции русскоязычных жителей

Сенатор Сергей Перминов прокомментировал призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных республике русскоязычных жителей.

По мнению сенатора, данные призывы латвийских властей можно рассматривать в качестве пролога к этнической чистке.

«Когда жители страны в так называемой европейской демократии объявляются изолируемой частью общества, можно лишь констатировать, что это возрождение гитлеровщины в XXI веке», — заявил он «Известиям».

Перминов также подчеркнул, что русофобия в Латвии вышла на преступный уровень.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, не поддерживающих антироссийский курс Риги.

24 августа в парке Победы в Риге возобновили демонтаж памятника освободителям, который является мемориальным наследием СССР.