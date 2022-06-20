Управляющая компания издания «Важные истории» объявила о своей ликвидации

Рижская организация IStories Fonds* начала процедуру добровольной ликвидации. Информация об этом представлена в реестре юрлиц Латвии. Об этом также сообщил Роман Анин**, главный редактор выпускаемого компанией издания «Важные истории».

Процедура началась 10 июня. Как указано в выписке из реестра юрлиц, основанием для начала ликвидации стало решение совета директоров от 16 марта 2022 года об открытии ликвидационного производства.

Совет директоров IStories принял такое решение после того, как 5 марта 2022 года Министерство юстиции признало IStories Fonds* нежелательной организацией на территории России.

По закону №272-ФЗ нежелательными признаются те организации, чья деятельность «может представлять угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». За сотрудничество или поддержку таких организаций грозит административная и уголовная ответственность.

После признания «Важных историй» нежелательной организацией издание анонсировало, что юридическое лицо будет ликвидировано.

«Некоммерческая организация IStories Fonds будет ликвидирована. Мы также вынуждены прекратить принимать пожертвования, чтобы не подвергать вас риску штрафа и уголовного преследования», — написано в публикации главного редактора Романа Анина** от 9 марта.

В совет директоров IStories Fonds входят журналист Роман Анин и Олеся Шмагун, признанные, по решению Минюста, иностранными агентами. Они же являются соучредителями организации.

В руководстве издания числится также вице-президент Стокгольмской школы экономики Андерс Александерсон. Член правления «Важных историй» — латвийская журналистка Санита Йемберга, главный редактор расследовательского издания Re:Baltica.

Теперь все они находятся в статусе «ликвидаторов» юрлица.

* Юридическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Анин Роман Александрович включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 20.08.2021.