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Baltnews: Латвия намерена пересмотреть договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов

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В Латвии намерены пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефтепроводов, проходящих по территории республики.
Baltnews: Латвия намерена пересмотреть договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Pakulin / EyeEm

«На этой неделе состоится совещание государственных секретарей (рабочий орган кабмина), в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефтепроводов, проходящих по территории Латвии», — говорится в Telegram-канале Baltnews.

Как уточняет агентство, речь идёт о возможной отмене действия ст. 4 соглашения, согласно которой собственность не может быть подвергнута реквизиции, конфискации или национализации. 

В апреле сообщалось, что власти Латвии ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, который будет действовать до 31 декабря.

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