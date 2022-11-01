Baltnews: Латвия намерена пересмотреть договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов

В Латвии намерены пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефтепроводов, проходящих по территории республики.

«На этой неделе состоится совещание государственных секретарей (рабочий орган кабмина), в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефтепроводов, проходящих по территории Латвии», — говорится в Telegram-канале Baltnews.

Как уточняет агентство, речь идёт о возможной отмене действия ст. 4 соглашения, согласно которой собственность не может быть подвергнута реквизиции, конфискации или национализации.

В апреле сообщалось, что власти Латвии ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, который будет действовать до 31 декабря.