Латвия прекратит выдачу новых долгосрочных рабочих виз для россиян

Латвия прекратит выдачу новых долгосрочных рабочих виз для российских граждан. Соответствующие поправки в законодательство утвердил сейм Латвии.

Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на пресс-службу парламента Латвии.

В сообщении говорится, что россияне, имеющие работу в Латвии, больше не смогут получать в республике долгосрочную рабочую визу, срок действия которой составляет до одного года.

Портал уточняет, что эта поправка означает, что латвийские власти «не ждут новых работников из России».

Кроме того, сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки, которые ужесточают порядок продления видов на жительство для граждан России и Белоруссии.

В середине августа латвийские власти сообщили, что планируют не продлевать ВНЖ россиянам и ограничить въезд граждан России в республику по шенгенским визам.