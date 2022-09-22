Латвия прекратит выдачу новых долгосрочных рабочих виз для россиян
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Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на пресс-службу парламента Латвии.
В сообщении говорится, что россияне, имеющие работу в Латвии, больше не смогут получать в республике долгосрочную рабочую визу, срок действия которой составляет до одного года.
Портал уточняет, что эта поправка означает, что латвийские власти «не ждут новых работников из России».
Кроме того, сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки, которые ужесточают порядок продления видов на жительство для граждан России и Белоруссии.
В середине августа латвийские власти сообщили, что планируют не продлевать ВНЖ россиянам и ограничить въезд граждан России в республику по шенгенским визам.