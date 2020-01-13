Директор «Медузы» Галина Тимченко получила латвийское гражданство

Руководитель латвийской фирмы Medusa Project (юрлицо интернет-издания «Медуза») Галина Тимченко в 2019 году получила латвийское гражданство. Это следует из материалов, опубликованных на официальном сайте Регистра предприятий Латвийской Республики.

В разделе «Персоналии» около её фамилии указано гражданство «Латвийская Республика».

Государственный регистр не показывает дату принятия гражданства, однако из частной базы данных латвийских компаний Lursoft следует, что оно могло быть получено в сентябре 2019 года.

В 2018 году RT впервые обнаружил источники иностранного финансирования «Медузы». Интернет-издание, основанное бывшим главредом «Ленты.Ру» Галиной Тимченко, получало гранты на свою деятельность от двух западных организаций — OAK Foundation и правительственного агентства SIDA.