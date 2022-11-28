«Для Ходорковского — отработанный материал»: признанная нежелательной в РФ Open Press готовится к ликвидации во Франции

Зарегистрированное в ЕС юрлицо Open Press*, управляющее Telegram-каналами и онлайн-изданиями Михаила Ходорковского**, объявило о ликвидации. Копия соответствующего документа есть в распоряжении RT. Как полагают эксперты, инициатива связана с намерением бывшего российского олигарха вывести «засвеченные» активы из-под прицела российских контролирующих органов. Так он уже делал в прошлом, переоформляя сотрудников на другую компанию, неизвестную регуляторам в Москве. Сейчас Open Press находится в статусе организации, чья деятельность в России признана нежелательной. Получавшие зарплату через это юрлицо журналисты — в списке иноагентов.

«Согласно протоколу общего собрания от 11 октября 2022 года, принято решение о ликвидации», — указано в документе, поданном в реестр юрлиц Франции 26 октября от общества Open Press.

RT публикует копию этого документа.

© Реестр юрлиц Франции

Собственником и выгодополучателем юрлица является Михаил Борисович Ходорковский. Об этом сказано в выписке из реестра бенефициарных собственников Франции, которую получил RT.

Из тех же выписок следует: первый раз организация чуть не закрылась в 2019 году. Тогда её чистые активы упали ниже половины уставного капитала. Размер же уставного капитала равен €1. Однако, несмотря на ситуацию, при которой фирме грозило прекращение деятельности, решением совета директоров её деятельность была продолжена.

Учреждённая в 2018 году, Open Press успела один раз сменить «прописку»: в 2021 году переехала из коммуны Бобиньи (северо-восточный пригород Парижа) чуть дальше — в область, в городок Кретей (фр. Créteil). Это позволило ей не публиковать годовые отчёты за 2019—2020 годы.

У Open Press также была сестра-близнец в Эстонии — компания с таким же названием, которая закрылась в 2020 году. RT писал о ней: она отвечала за администрирование и финансирование объединения «Открытые медиа», на тот момент — главного рупора Ходорковского в русскоязычном интернете. Через неё проходило за год в среднем по €1 млн.

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Ненужный балласт

Цели, для которых эти юрлица создавались, уже не важны, поэтому от фирм избавляются, как от ненужного балласта. Такую мысль высказали два человека, которые разбираются в структуре бизнеса МБХ.

Информацию о закрытии Open Press как «отработанного материала» подтверждает сотрудник одной из благотворительных структур Ходорковского, с которым RT поговорил на условиях анонимности. «Open Press существовали просто для того, чтобы перечислять деньги в Россию на проекты. Меняли юрисдикции, скорее всего, из-за западных грантов, там много разных заморочек, — отмечает собеседник RT. — Сейчас не функционирует, так как больше деньги в Россию не отправляются».

Журналист-расследователь, основатель портала Prigovor.ru об уголовном деле Ходорковского Сергей Соколов отмечает: решение о закрытии французской организации не случайно.

«Ходорковский обожает прибегать к разного рода схемам, усложняющим отслеживание для контролирующих органов его участия в каких-либо проектах. Это заметно было ещё по ЮКОСу с его сотнями офшоров, дочерних компаний и трастов, усложняющих структуру собственности, — сообщил RT Соколов, который занимается изучением империи опального олигарха с 1990-х годов. — Поэтому здесь я вижу две причины закрытия. Первая — финансовая, чтобы не публиковать годовые отчёты, вторая — политическая, чтобы затруднить работу российскому Минюсту и прокуратуре».

За последние годы Ходорковский поступил так уже минимум дважды, напоминает Соколов.

Первый — в 2021 году, когда после признания «Открытой России» нежелательной организацией он «продублировал» лондонский управляющий фонд Future Russia Foundation***, открыв одноимённое юрлицо в Литве.

Второй раз — в 2022 году, когда «сменил вывеску» у своего британского фонда «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists). Чтобы не публиковать годовую отчётность, юрлицо изменило адрес регистрации и название через три года после учреждения — оно стало называться JFJ TWO. А «освободившееся» название Ходорковский присвоил новой компании, которую основал в 2022 году. Так в британском реестре появилась новая «Справедливость для журналистов», до степени смешения похожая на первую, но формально не имеющая к ней никакого отношения и вдобавок освобождённая от обязанности публиковать годовую отчётность ещё минимум на полтора года. Подробно об этом рассказывал портал Соколова Prigovor.ru.

Сильно нежелательные

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной Open Press 14 ноября 2022 года.

«По результатам изучения поступивших материалов… установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», — пишет ведомство на своём сайте.

Несмотря на то что само юрлицо Open Press, скорее всего, прекратит в ближайшее время существование, сотрудничающим с ним агентствам, журналистам и юрлицам на территории РФ может грозить уголовная или административная ответственность.

Из открытых данных, публикаций СМИ и рассказов самих журналистов, работающих в медиаструктурах МБХ, можно очертить круг проектов, которые финансировала Open Press.

Это, во-первых, сетка Telegram-каналов, связанных с Михаилом Ходорковским. Сюда входят каналы «Можем объяснить» (пришёл на смену каналу «Открытые медиа. Эксклюзивы»), «ЧТД» (бывший «МБХ Медиа») с совокупной аудиторией почти 700 тыс. человек.

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Связанными с Ходорковским называют канал «Сирена» (92 тыс. подписчиков) и канал журнала «Холод» (55 тыс. подписчиков), а также более мелкие вроде «Скат media».

Обилие названий и материалов призвано создавать эффект массовости, но по факту они освещают примерно одинаковые темы, а ведут их одни и те же люди, сообщали СМИ.

Во-вторых, это целая серия изданий, возникших как на волне СВО, так и унаследовавших идейную и финансовую составляющие от закрывшихся «Открытых медиа» («МБХ Медиа») и «Открытой России». Это, например, новое медиа «Полигон», возглавляемое экс-главредом «МБХ Медиа» Вероникой Куцылло, центр «Досье» журналиста Сергея Канева и, по данным телеканала «Царьград», издания VPost журналиста Кирилла Харатьяна.

Источники телеканала «Царьград» в российском Финмониторинге рассказали, что журналисты поименованных ресурсов и Telegram-каналов получили в совокупности 47,75 млн рублей от французской Open Press. Транзакции рассылались 25 различным физлицам и контролируемым ими российским компаниям.

По мнению Соколова, менять учредителей, места прописки и род деятельности подконтрольных организаций — фирменный стиль Ходорковского.

«В последние полтора года появился новый вид соревнования между антироссийскими общественными организациями и российским Минюстом, — отмечает эксперт. — Минюст признаёт некую организацию иноагентом или нежелательной, а она меняет название и юрлицо, перетаскивая в новую организацию прежних сотрудников. Минюст вносит в реестр новую контору, а вместо неё опять появляется другая. Это похоже на борьбу с гидрой: отрубаешь одну голову, а на её месте тут же вырастает другая. Полагаю, необходимы какие-то новые, системные подходы, чтобы сразу поразить эту гидру».

* Деятельность организации признана нежелательной по решению Генпрокуратуры России от 14.11.22.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

*** Деятельность организации признана нежелательной по решению Минюста России от 30.06.21.