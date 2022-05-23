«Плацдарм для реализации своих планов»: как Ходорковский связан с американской военной помощью Киеву

Вашингтон выделит Киеву беспрецедентные $40 млрд — решение окончательное. Большая часть этих средств пойдёт на вооружение, отмечают СМИ. Как выяснил RT совместно с порталом Prigovor, крупными лоббистами этих решений выступили украинские олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, а также экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский*. Именно они спонсировали доклад аналитического центра Atlantic Council, вышедший за две недели до начала специальной военной операции. В докладе аналитики НАТО рекомендовали США и Евросоюзу усилить экономическое давление на Москву и расширить программу военного сотрудничества с Украиной. Стратегия Atlantic Council разработана в тесной связке со спецслужбами, отмечают опрошенные RT эксперты.

6 февраля 2022 года, за две недели до начала специальной военной операции России на Украине, аналитический центр при НАТО Atlantic Council, базирующийся в Вашингтоне, опубликовал доклад «Глобальная стратегия — 2022: Противодействие агрессии Кремля сегодня для конструктивных отношений завтра».

«Целью Вашингтона должно быть вытеснение русских с Восточной Украины», — написано в разделе документа, посвящённом американско-украинским отношениям.

В докладе рассматривается долгосрочная стратегия поведения США и их союзников для усиления давления и в конечном итоге ослабления России. Для этого авторы предлагают два основных направления работы: внутреннее, с оппозицией, и внешнее, военное — усиление блока НАТО на границах РФ.

«Чтобы эффективно противостоять российской угрозе, Соединённые Штаты должны установить чёткие красные линии в качестве сдерживающего фактора и быть готовыми к быстрым действиям, когда Москва их пересекает либо создаёт такую угрозу, — написано в докладе. — Соответствующие ответные меры могут включать в себя военные, экономические и дипломатические инструменты — в зависимости от нарушения».

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Пророческие формулировки

Именно так, как написано в докладе, сейчас поступают по отношению к России США и другие недружественные страны. Среди прочего доклад анонсировал расширение персональных санкций и увеличение военной помощи Украине до $1 млрд в год.

«Политика США в отношении Украины должна способствовать увеличению американской военной помощи и стимулировать дополнительную помощь со стороны других членов НАТО. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в 2021 году Соединённые Штаты объявили об увеличении военной помощи Украине на $60 млн, — указано в докладе. — Это был хороший жест, но, учитывая потребности Украины и интересы США в прекращении агрессии Кремля, объём ежегодной помощи США должен увеличиться с более чем $275 млн до $1 млрд».

После начала специальной военной операции сенат выделяет Киеву по $800 млн прямой военной помощи ежемесячно. Как сообщал RT, в конце апреля Джо Байден запросил у конгресса ещё $33 млрд на траты, связанные с кризисом на Украине. В конечном итоге 20 мая сенат США одобрил пакет помощи украинской стороне в размере $40 млрд. В СМИ называют сумму беспрецедентной и отмечают, что большая её часть будет истрачена на вооружение.

Аналитики Atlantic Council также предлагали расширить объём поставок на Украину противокорабельных ракет, морских беспилотников, патрульных катеров и систем противовоздушной обороны.

Грани блока

Часть доклада посвящена рекомендациям по расширению НАТО у границ России. Авторы доклада прогнозируют увеличение присутствия альянса в Чёрном море и на польской границе, в районе Сувалкского коридора — гипотетической линии, которая могла бы соединить Белоруссию и Калининградскую область. По этому коридору проходит граница Польши с Литвой — НАТО воспринимает её как стратегически значимую, писал The Washington Post, потому что переход Сувалкского коридора под контроль России означает, что вся Прибалтика будет отрезана от остальной Европы.

Произошедшее затем в реальности едва ли не досконально повторяет предложенное в докладе. Так, например, 15 апреля 2022 года корабли НАТО вошли в Балтийское море для совместных учений. Обсуждалось также их появление в Чёрном море, но Турция предупредила заранее, что не пропустит ни одного корабля альянса через Босфор.

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По поводу Калининграда тоже зазвучали милитаристские заявления. Бывший заместитель министра обороны Польши 15 мая публично предложил «демилитаризировать Калининград». Как сообщал RT, Ромуальд Шереметьев сравнил Калининградскую область с пороховой бочкой, на которой сидит Североатлантический альянс.

Щедрая поддержка

В предисловии к докладу один из его авторов, бывший посол США на Украине Джон Хёрбст, поблагодарил за поддержку фонд Future of Russia Foundation** — без его «щедрой поддержки» доклад был бы невозможен, написал Хёрбст.

Фонд Future of Russia (FRF) находится в Лондоне и раньше назывался Open Russia. Он основан экс-владельцем нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским*, осуждённым в России за мошенничество.

Портал Prigovor.ru предоставил RT копии актуального годового отчёта FRF. Согласно ему, только в 2020 году фонд Ходорковского Future of Russia Foundation перевёл Атлантическому совету в качестве финансовой помощи £151 900.

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Подтверждение тому есть и на сайте Atlantic Council: FRF там значится в списке спонсоров, профинансировавших аналитическое агентство на суммы от $100 тыс. до $250 тыс.

Среди других спонсоров Atlantic Council украинские олигархи номер один и номер два украинского Forbes — Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Основной актив Ахметова — System Capital Management — ежегодно жертвует Атлантическому совету сумму в диапазоне от $500 тыс. до $ 999 тыс., согласно данным сайта AC. А фонд Victor Pinchuk Foundation перечисляет от $249 тыс. до $500 тыс. в год.

При чём здесь Ходорковский

Но если интерес украинских олигархов в поиске военной помощи для своей страны можно понять, то мотивация Ходорковского кажется менее очевидной. Но только для тех, кто не следит за медийными проектами бывшего олигарха.

В принадлежащих ему СМИ и на своих YouTube-каналах Ходорковский занял активную проукраинскую позицию, критикуя действия российской армии и высшего руководства страны. В качестве спикеров для своих СМИ он приглашает украинских националистов, командиров азовцев и в целом делает комплиментарные сюжеты, связанные с ВСУ.

«Российских солдат мы ни в коем случае брать в плен не будем», — говорит в интервью каналу «Ходорковский LIVE» командир «Грузинского легиона» ВСУ Мамука Мамулашвили.

RT много рассказывал о деятельности этого формирования — «легионеры», которых готовили британские и американские инструкторы, известны своими радикальными методами ведения войны. Из-за этого в 2018 году подразделение даже собирались расформировать, однако они так и остались в составе 54-й механизированной бригады ВСУ.

Мамулашвили в том же интервью назвал фейком видео с расстрелом пленных российских военных, которое разлетелось по сети и стало одним из доказательств военных преступлений украинской армии. Американская The New York Times установила подлинность этого видео и отметила, что на нём запечатлены именно российские военнопленные.

Особая справедливость

Ещё один пример необъективной подачи информации — интервью с командиром ССО «Азов Киев» Максимом Жориным, который утверждает, что к «русским пленным везде относятся гуманно». Опровержением его словам служит упомянутая видеозапись с расстрелом российских солдат со связанными за спиной руками.

Параллельно другой фонд Ходорковского, «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists), начал сбор средств для спонсирования работы украинских СМИ в период конфликта.

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RT спросил у экспертов, какие цели преследует Ходорковский, выступая промоутером Украины в набирающем всё больший масштаб военном конфликте. Мнения разделились. Кто-то счёл, что экс-владелец ЮКОСа несамостоятелен и распоряжается чужими деньгами, кто-то видит в действиях Ходорковского стремление отомстить Кремлю за своё уголовное преследование. Напомним, Ходорковский отбыл в России срок за мошенничество, а с 2015 года его заочно обвиняют в организации убийства мэра Нефтеюганска.

Журналист-расследователь, основатель портала «Приговор» Сергей Соколов считает, что Ходорковским движет чувство мести.

«Он просто мстит. Его разоблачили как мошенника и посадили. И сейчас всё это — это его личная вендетта против президента России. Его главный враг — Владимир Путин, — считает Соколов. — И его отношение очень совпало с отношением лидеров недружественных стран. Поэтому сейчас он играет роль такого полицая при гауляйтере. Его и не просят, а он закладывает своих товарищей по команде — олигархов ельцинского времени».

Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов уверен: Ходорковский несамостоятелен и претворяет в жизнь чужие решения.

«А кто его спрашивает, хочет он участвовать в этом или нет. Он человек зависимый, — уверен политолог. — Я предполагаю, что он — удобная ширма для финансирования деструктивной деятельности, которую стремились запаковать в приличные обёртки. И никто не задаёт вопрос, откуда у него деньги. Доподлинно известно, что Ходорковский никаких своих личных денег никогда не тратил на всякие общественные мероприятия».

Как ранее писал RT, для функционирования благотворительных организаций Ходорковского создан так называемый эндаумент — специальный фонд, чьи средства инвестируются в различные активы, а доход от инвестиций (проценты) тратится на пожертвования.

«Он просто удобный инструмент. В лучшем случае он пропускал деньги через себя, — считает Мартынов. — Получал от тех же самых британских и американских спецслужб, которые стоят за Chatham House в Великобритании и Атлантическим советом в США».

Инструменты власти

Кандидат политических наук, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман видит интерес Ходорковского в том, что последний всегда имел амбиции и претендовал на власть в России.

«Ходорковский имеет определённые претензии на власть в России, хотя давно выпал из актуальной повестки. Тем не менее его не покидают реваншистские настроения: он считает себя жертвой российской власти и не оставляет желания поквитаться за свой тюремный срок и вообще реализовать гигантские политические амбиции, — рассказал RT Фельдман. — Текущую общественно-политическую ситуацию в России он рассматривает как плацдарм для реализации своих планов».

Украина, по словам Фельдмана, выступает инструментом для воплощения этих планов. Ходорковский хочет воспользоваться положением в стране, чтобы вернуться в российскую политику.

«Любые военные успехи Украины выгодны Ходорковскому, поскольку они нарушили бы баланс доверия между российской властью и гражданским обществом, — продолжает Фельдман. — В условиях такого дисбаланса и возможного роста протестных настроений Ходорковский и подобные ему оппозиционные силы рассчитывают, что возникнет окно возможностей для прихода к власти».

Другой вопрос, уточняет Фельдман, что сотрудничество со странами, которые воспринимаются большинством россиян как потенциальные противники, скорее наносят Ходорковскому имиджевый ущерб, нежели повышает популярность.

Доклад Atlantic Council, резюмирует Фельдман, внёс свою лепту в принятие решения о ленд-лизе и расширении военной помощи Украине. Политолог полагает, что подобные доклады имеют значительный вес в принятии решений официальным Вашингтоном.

«Возможно, написание этого доклада не обошлось без участия политических элит. Это известная ситуация, когда сотрудники спецслужб, бюрократия, военное руководство делегируют собственные идеи условным общественникам и экспертам, эти общественники эти идеи потом выдают за собственные, и уже представители спецслужб получают некий интеллектуальный фундамент, на котором можно строить свои доктрины, — отмечает Фельдман. — То есть у них появляется возможность делать отсылку к неким общественным мнениям, хотя изначально эти мнения исходят от них самих».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России») признан нежелательным на территории Российской Федерации, решение Генпрокуратуры от 30.06.2021.