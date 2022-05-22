NI: нежелание Турции принимать в НАТО Швецию и Финляндию ослабит альянс на десятилетия

Нежелание Турции давать согласие на приём Финляндии и Швеции в НАТО может ослабить альянс на десятилетия. Об этом сообщил обозреватель The National Interest Марк Епископос.

По его мнению, члены альянса могли бы надавить на Турцию, чтобы изменить её позицию по вступлению Стокгольма и Хельсинки в НАТО.

«Тем не менее эти шаги могут иметь и обратный эффект. (Президент Турции Реджеп Тайип. — RT) Эрдоган предпочтёт удвоить ставки, нежели отступить», — написал Епископос.

В статье отмечается, что турецкий лидер уже поступал похожим образом в ситуации с поставками российской системы С-400.

«Последствия коллективного давления... разрушат солидарность в НАТО», — подчеркнул Епископос.

По его мнению, в Североатлантическом альянсе нет установленного механизма исключения стран из объединения.

Автор статьи также считает маловероятным, что Эрдоган выйдет из НАТО самостоятельно.

«Обиженная Турция на десятилетия ослабит блок изнутри», — считает Епископос.

Ранее Эрдоган в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что Турция не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не продемонстрируют «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».

Турецкий президент в ходе разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон заявил, что Стокгольм должен прекратить поддержку «террористических организаций».

Также Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и сообщил ему о недопустимости поддержки финской стороной террористических организаций, представляющих угрозу Турции.