NI: нежелание Турции принимать в НАТО Швецию и Финляндию ослабит альянс на десятилетия

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Нежелание Турции давать согласие на приём Финляндии и Швеции в НАТО может ослабить альянс на десятилетия. Об этом сообщил обозреватель The National Interest Марк Епископос.
NI: нежелание Турции принимать в НАТО Швецию и Финляндию ослабит альянс на десятилетия
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По его мнению, члены альянса могли бы надавить на Турцию, чтобы изменить её позицию по вступлению Стокгольма и Хельсинки в НАТО. 

«Тем не менее эти шаги могут иметь и обратный эффект. (Президент Турции Реджеп Тайип. — RT) Эрдоган предпочтёт удвоить ставки, нежели отступить», — написал Епископос.

В статье отмечается, что турецкий лидер уже поступал похожим образом в ситуации с поставками российской системы С-400.

«Последствия коллективного давления... разрушат солидарность в НАТО», — подчеркнул Епископос.

По его мнению, в Североатлантическом альянсе нет установленного механизма исключения стран из объединения.

Автор статьи также считает маловероятным, что Эрдоган выйдет из НАТО самостоятельно. 

«Обиженная Турция на десятилетия ослабит блок изнутри», — считает Епископос.

Ранее Эрдоган в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что Турция не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не продемонстрируют «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».

Турецкий президент в ходе разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон заявил, что Стокгольм должен прекратить поддержку «террористических организаций».

Также Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и сообщил ему о недопустимости поддержки финской стороной террористических организаций, представляющих угрозу Турции.

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