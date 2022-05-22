NI: нежелание Турции принимать в НАТО Швецию и Финляндию ослабит альянс на десятилетия
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По его мнению, члены альянса могли бы надавить на Турцию, чтобы изменить её позицию по вступлению Стокгольма и Хельсинки в НАТО.
«Тем не менее эти шаги могут иметь и обратный эффект. (Президент Турции Реджеп Тайип. — RT) Эрдоган предпочтёт удвоить ставки, нежели отступить», — написал Епископос.
В статье отмечается, что турецкий лидер уже поступал похожим образом в ситуации с поставками российской системы С-400.
«Последствия коллективного давления... разрушат солидарность в НАТО», — подчеркнул Епископос.
По его мнению, в Североатлантическом альянсе нет установленного механизма исключения стран из объединения.
Автор статьи также считает маловероятным, что Эрдоган выйдет из НАТО самостоятельно.
«Обиженная Турция на десятилетия ослабит блок изнутри», — считает Епископос.
Ранее Эрдоган в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что Турция не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не продемонстрируют «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».
Турецкий президент в ходе разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон заявил, что Стокгольм должен прекратить поддержку «террористических организаций».
Также Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и сообщил ему о недопустимости поддержки финской стороной террористических организаций, представляющих угрозу Турции.