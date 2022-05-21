Эрдоган потребовал от премьера Швеции не поддерживать «террористические организации» 

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон заявил, что Стокгольм должен прекратить поддержку «террористических организаций».

«Эрдоган заявил премьеру Швеции, что политическая, финансовая и военная поддержка террористических организаций со стороны Стокгольма должна быть прекращена», — цитирует РИА Новости сообщение канцелярии президента Турции.

Кроме того, турецкий президент заявил, что Швеция должна снять ограничения, наложенные на Турцию в оборонной промышленности.

Также Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и заявил ему о недопустимости поддержки со стороны финской стороны террористических организаций, представляющих угрозу Турции.

Эрдоган ранее заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии.