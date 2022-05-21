Эрдоган потребовал от премьера Швеции не поддерживать «террористические организации»
- AP
«Эрдоган заявил премьеру Швеции, что политическая, финансовая и военная поддержка террористических организаций со стороны Стокгольма должна быть прекращена», — цитирует РИА Новости сообщение канцелярии президента Турции.
Кроме того, турецкий президент заявил, что Швеция должна снять ограничения, наложенные на Турцию в оборонной промышленности.
Также Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и заявил ему о недопустимости поддержки со стороны финской стороны террористических организаций, представляющих угрозу Турции.
Эрдоган ранее заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии.