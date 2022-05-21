Эрдоган назвал условие для поддержки Турцией членства Финляндии и Швеции в НАТО

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Турция не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не продемонстрируют «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».

Эрдоган заявил, что Турция «искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО».

Также турецкий лидер объяснил, что вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, «заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции».

«Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесётся положительно к членству этих стран в НАТО», — приводит ТАСС заявление канцелярии турецкого лидера.

Ранее турецкий президент в ходе разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон заявил, что Стокгольм должен прекратить поддержку «террористических организаций».

Также Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и заявил ему о недопустимости поддержки финской стороной террористических организаций, представляющих угрозу Турции.