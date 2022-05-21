Эрдоган назвал условие для поддержки Турцией членства Финляндии и Швеции в НАТО

Короткая ссылка
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Турция не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не продемонстрируют «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».
Эрдоган назвал условие для поддержки Турцией членства Финляндии и Швеции в НАТО
  • AP

Эрдоган заявил, что Турция «искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО».

Также турецкий лидер объяснил, что вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, «заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции».

«Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесётся положительно к членству этих стран в НАТО», — приводит ТАСС заявление канцелярии турецкого лидера.

Ранее турецкий президент в ходе разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон заявил, что Стокгольм должен прекратить поддержку «террористических организаций».

Также Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и заявил ему о недопустимости поддержки финской стороной террористических организаций, представляющих угрозу Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить