«Широкой публике неинтересны»: как Запад финансирует новые русскоязычные медиа за рубежом

Как выяснил RT, многие русскоязычные СМИ за рубежом имеют тесные связи с западными госструктурами. Их все объединяет критика СВО и действующей российской власти, отмечают опрошенные эксперты. Ряд из них открыто призывает к свержению «режима Путина» и возврату Киеву территорий бывших ДНР и ЛНР.

Одним из флагманов сформировавшихся после начала СВО новых либеральных медиа стала «Служба поддержки», которую запустил в начале мая один из основателей «Медузы»*, Илья Красильщик.

Издание представляет собой СМИ нового типа, распространяющее контент прежде всего в социальных сетях — Instagram** и Telegram. На сайте имеется чат-бот для обратной связи и поддержки, в том числе финансовой.

Ключевой идеологический месседж проекта сформулирован командой «Службы» на её сайте: «Мы против современного российского государства. Власть в России, которая восемь лет ведёт войну против Украины, должна смениться. Виновные в преступлениях должны быть отданы под справедливый и публичный суд. Весь мир должен узнать правду о преступлениях режима».

Финансирование проекта осуществляется через фонд North Base Media, которым управляет бывший главред The Washington Post Маркус Брокли. Сам Красильщик сообщил об этом у себя в Facebook, отметив также, что именно на деньги Брокли они зарегистрировали НКО в Латвии и запустили проект. На сайте фонда в числе основателей, помимо Брокли, указан также сербский журналист Саша Вучинич.

RT

© Скриншот

Помимо работы в сербских медиа и различных венчурных фондах, Вучинич был директором Института репортажей о войне и мире (Institute for War and Peace Reporting).

RT

© Скриншот

Учреждение специализируется на распространении западных нарративов о различных военно-политических конфликтах. Например, раздел об Украине заполнен материалами о «массовых захоронениях в Изюме», а также заметками о перспективах подачи к России исков в международные суды.

По данным портала раскрытия расходов правительства США, Институт репортажей о войне и мире на постоянной основе получает крупные гранты от Государственного департамента Соединённых Штатов. Суммарно только за 2022 год (с перспективой на 2023-й) институту было выделено свыше $4,16 млн.

«Новостная» фабрика

Ещё одним «новым либеральным медиа», претендующим на внимание русскоязычной аудитории, стал запущенный экс-главредом журнала Esquire Филиппом Бахтиным проект Re-Post. В издании фактически отсутствуют новости как таковые, поскольку вся подача сопровождается тем или иным оценочным комментарием. «Непонятно, остались ли в мире страны, кроме России, в которых не любят россиян», — гласит один из таких саркастических комментариев.

RT

© Скриншот

Медиа издаётся компанией AS News Bureau, которая, в свою очередь, принадлежит другому юрлицу — AS ÄRIPÄEV, собственнику одноимённой газеты в Эстонии финансово-экономической направленности.

Как следует из данных эстонского государственного реестра, компания-издатель Re-Post была зарегистрирована в Эстонии 13 июня 2022 года с уставным капиталом €25 тыс., а в качестве представителя указан Андрус Вахер.

RT

© Скриншот

Вахер в качестве издателя указан и на самом сайте Re-Post. Как следует из информации в его профиле на LinkedIn, с 2004 по 2016 год он был руководителем российского подразделения крупного частного шведского медиаконгломерата Bonnier.

В России холдингу принадлежало в своё время множество СМИ, одним из наиболее известных был «Деловой Петербург». Именно головной шведской компании теперь принадлежит Re-Post, поскольку через серию «прокладок» Bonnier владеет его издателем.

Помимо крупных проектов, основанных знаковыми фигурами в российском медиапространстве, с началом СВО сформировались и нишевые издания с антивоенной повесткой. В частности, это издание «Вёрстка», запущенное бывшей сотрудницей «Новой газеты», «Дождя»***, Republic**** и организатором «гендерного фестиваля» FemFest Лолой Тагаевой. Тагаева ведёт свою деятельность в Праге.

Похожего формата онлайн-«самиздата» придерживается и издание «Черта», запущенное в январе 2022 года группой выходцев из разных либеральных медиа, НКО и проектов. Главредом «Черты» стал Илья Панин, ранее работавший в «Открытых медиа».

Также на russian.rt.com «Поощрять дезертирство, давать убежище»: RT изучил план консерваторов Британии по развалу политического режима в России

Под крылом передового Центра НАТО

Так называемые новые либеральные медиа не являются СМИ в строгом смысле слова и похожи на авторские блоги, на содержании у иностранных спонсоров, считает руководитель Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Это не вполне средства массовой информации, а скорее антироссийские медиастартапы, — говорит эксперт. — Это, как правило, авторские проекты по разным причинам обиженных и мстящих коллегам и бывшей Родине людей с огромным самомнением. Можно долго их перечислять — широкой публике все эти медиа неизвестны, да и неинтересны».

Политолог также отметил возможную связку антироссийских медиапроектов с иностранными координационными центрами пропаганды.

«Ориентированы они на крайне узкий сегмент аудитории, — резюмировал эксперт. — Расположение этих проектов в странах Прибалтики, где уже давно существует передовой Центр НАТО по проведению информационно-психологических операций, может говорить о том, что эти журналисты вполне могут быть частью более широкой программы западных стран по распространению влияния на русскоязычную аудиторию».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

**** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.10.2021