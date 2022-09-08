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Эстония, Латвия, Литва и Польша заявили о запрете на въезд для российских спортсменов

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Эстония, Латвия, Литва и Польша приняли решение, в связи с которым в том числе и российские спортсмены не смогут посетить эти страны.
Эстония, Латвия, Литва и Польша заявили о запрете на въезд для российских спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали совместный региональный подход и настоящим выражают политическую волю и твёрдое намерение ввести временные национальные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС, ограничить въезд в Шенгенскую зону для граждан России, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями», — приводит текст заявление ТАСС со ссылкой на сайт правительства Польши.

Отмечается, что закон должен вступить в силу до 19 сентября.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее сообщалось, что в Prime Fight Management сообщили, что российский боец смешанного стиля тяжёлой весовой категории Шамиль Абдурахимов не сможет принять участие в турнире UFC в США.

 

 

 

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