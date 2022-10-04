«Поощрять дезертирство, давать убежище»: RT изучил план консерваторов Британии по развалу политического режима в России

Санкции и военная операция на Украине приведут к распаду политического строя России, уверены авторы опубликованного доклада Общества Генри Джексона (HJS), который изучил RT. Эта организация тесно связана с Консервативной партией Великобритании. В адресованном руководству G7 и правительству Британии докладе излагается план по ослаблению российского авторитета. Сотрудничающие с западными спецслужбами составители доклада особенно уповают на помощь грантами оппозиции и русскоязычным СМИ в Польше и Прибалтике. Лоббистом доклада может быть Михаил Ходорковский*. В Европе он держит сеть русскоязычных СМИ, а его сын Павел — начальник одного из сотрудников HJS.

Доклад «Насколько сильно угрожают режиму Путина противники вторжения на Украину?» был опубликован в июне 2022 года некоммерческим Обществом Генри Джексона (Henry Jackson Society, HJS). Общество основали выходцы из Консервативной партии Великобритании и представители еврейской диаспоры в Лондоне.

В русскоязычной прессе крайне мало информации о HJS, но на RT с этим обществом столкнулись ещё десять лет назад. В 2010-х офис телеканала RT в Лондоне занимал одно крыло с HJS, ездили в одном лифте.

В 2016 году HJS даже посвятил отдельный доклад RT и холдингу «Россия сегодня», назвав коллег «полезными идиотами Путина». На сайте RT выходили материалы об алармистских докладах HJS. Это НКО можно назвать предтечей нынешних притеснений русскоязычных СМИ в Европе, которые закрывают и лишают эфира за позицию, отличающуюся от официальной политической линии Евросоюза.

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Крупнейшие британские издания (The Sun, The Guardian, Daily Mirror) постоянно цитируют его руководителей и доклады в своих статьях на темы внешней политики.

Нынешний доклад подготовлен отделом HJS, который специализируется на России и странах СНГ. Он так и называется — Центр по изучению России и Евразии. «Российским» отделом руководит журналист Майкл Вайс. Одновременно Вайс работает директором по специальным расследованиям в американском Free Russia Foundation** и является главным редактором журнала The Interpreter. Журнал издаётся сыном олигарха Михаила Ходорковского Павлом.

Коллега Вайса, его постоянный соавтор и консультант — уроженец Киева, получивший британское подданство, Пётр Померанцев. Режиссёр по образованию, он десять лет прожил в Москве, а затем уехал в Лондон, где стал специалистом по информационным войнам. Он стал председателем проекта «Инициативы по информационной войне» вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA).

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Одним из ключевых аналитиков CEPA работает бывший офицер Военно-морской разведки США и сотрудник аппарата военно-морских операций по информационной войне. Бывший посол Великобритании в Узбекистане, специалист по странам СНГ Крейг Мюррей прямо говорил в беседе с RT, что HJS — детище ЦРУ.

«Изначально это было не что иное, как проект ЦРУ. И финансируется общество прежде всего за счёт средств ЦРУ, отмываемых через различные американские фонды крайне правого толка», — рассказал RT Мюррей.

Семь политических пунктов

В соавторах доклада уроженец Украины, автор журнала Independent Тарас Кузио. Он последовательно выступает с антироссийскими инициативами перед парламентом Великобритании. Он был инициатором и идеологом пересмотра «золотых виз», полученных гражданами России ранее за инвестиции, изъятие имущества у лиц, подпавших под санкции, и членов их семей.

Основная мысль авторов сводится к тому, что нынешние военные действия России на Украине не поддерживаются основной массой общества, а санкции со стороны Европы и США развалят российскую экономику. И что надо только «дожать», активизировав протестные настроения, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Похожую мысль озвучивала тогда ещё министр иностранных дел, нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Ещё в феврале она заявила, что Лондон намерен добиваться «деградации российской экономики».

Для достижения этих целей доклад предлагает «Семь политических пунктов». Они представляют собой краткие рекомендации, адресованные в первую очередь странам G7 и другим западным политикам.

Во-первых, пишут составители доклада, страны G7 должны нарастить военную помощь Украине для военного поражения России.

«Группа стран G7 должна провозгласить своей целью военное поражение России от Украины и возвращение оккупированных территорий, а также предоставить обширное военное оборудование и обучение до достижения этой цели», — пишут авторы.

Одной из главных составляющих плана стала рекомендация способствовать бегству из страны высших чиновников и офицеров. По мысли авторов доклада, предателям будут обещать политическое убежище в любой стране по выбору — в обмен на значимую информацию.

«Правительства западных стран должны поощрять дезертирство российских государственных чиновников, которым будет предоставлено убежище в стране по их выбору в обмен на инсайдерскую информацию», — пишут авторы доклада.

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Аналогичные условия предлагаются для российских офицеров, которые поделятся с западными властями информацией о ходе боевых действий на Украине.

Это не просто теория — такую тактику уже пытались применить в жизни. В июле 2022 года стало известно, что сотрудники украинской разведки связались с несколькими лётчиками ВКС России и предложили каждому $1 млн за то, что они переметнутся на сторону Украины и угонят боевой самолёт.

Спецоперация СБУ сорвалась: лётчики сообщили о попытке вербовки в ФСБ, и последующие переговоры шли уже под контролем наших контрразведчиков. В итоге ФСБ удалось убедить СБУ, что лётчики согласны на предательство. Заручившись доверием вербовщиков, в ФСБ сумели вытянуть у них информацию о зонах действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов, карту высот Житомирской области. Впоследствии эта информация помогла ВС РФ нанести удары ракетами по ряду украинских военных объектов.

Как рассказал RT представитель ЦОС ФСБ, операция по вербовке российских лётчиков проводилась при поддержке британских спецслужб.

Лобби Ходорковского

Другие рекомендации доклада сводятся к ряду политических и информационных решений. В частности, западным НКО предлагается повысить финансирование «всё ещё существующих» независимых СМИ в России, странах Балтии и Польше.

Это похоже на лоббизм интересов аффилированных лиц. В Прибалтике была зарегистрирована сеть СМИ Михаила Ходорковского, там же функционирует издание-иноагент «Медуза»***, чьё финансирование на старте приписывали Ходорковскому.

Сын Ходорковского Павел владеет журналом The Interpreter. Долгое время главным редактором журнала был Майкл Вайс, глава «российского» отдела HJS. Выходит, отдел Вайса в HJS рекомендует выделить гранты изданиям, с которыми связан начальник Вайса по другому месту работы.

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Также предлагается выдать новые гранты российской оппозиции.

«Фонды, продвигающие западную демократию, должны значительно увеличить свою поддержку различных структур российской оппозиции, поскольку она сталкивается с беспрецедентной враждебностью со стороны российского государства», — написано в одном пунктов.

Tusovochka на выезде

Предложения «джексоновцев» помочь оппозиции в эмиграции больше напоминают лоббизм. Партнёром Общества Генри Джексона по «аналитике» является российский Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)****. Как рассказывал исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, они готовили совместные доклады, в частности, посвящённые госбанку ВТБ. А ФБК, в отношении которого известно, что он получал пожертвования из-за рубежа и от иностранных НКО, вполне мог бы поделиться донатами со своими коллегами из HJS.

Впрочем, в конце доклада авторы сами отмечают, что ядро оппозиции в России распалось, а осталась только «тусовочка». Именно такое ироничное название либеральной интеллигенции используют составители документа — tusovochka.

Уехавшие за границу сторонники Навального и другие представители либеральной интеллигенции разрознены, неспособны объединиться и достичь умов российской аудитории, признают составители документа.

«После заключения Навального в тюрьму в открытой оппозиции осталась только tusovocka, поскольку она, в отличие от Навального, предпочла остаться за границей, — написано в докладе. — Tusovochka — это термин, используемый россиянами для обозначения небольшой общественной группы или группы либеральных журналистов, политиков и интеллектуалов, которые не выходят за рамки российского общества».



Во время «оранжевой революции» и «евромайдана» на Украине, продолжают авторы, именно такие коалиции «успешно противостояли» властям. Однако в России, сокрушаются авторы, оппозиция не может найти общий язык и консолидироваться после протестов 2011—2012 годов.

Хлеб оппозиции

Спецслужбы могут использовать политических эмигрантов, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев. Но и политэмигранты могут навязывать свою картину мира и свою политическую повестку спецслужбам и дипломатам страны пребывания.

«Чтобы сохранить собственные позиции, эти политэмигранты могут рассказывать вам то, что вы хотите услышать, — объясняет Силаев. — При этом не факт, что такая аналитика будет отражать реальное положение дел. Они же заинтересованы в том, чтобы борьба Запада с российской государственностью продолжалась, это же их хлеб».

Политэмигрантам нужно, чтобы в этом процессе у них всегда было место.

«Они обязательно будут рассуждать о том, что нужно больше денег вложить в «независимую прессу», которая на самом деле зависима от западных денег. Нужно больше поддерживать тех, кого они называют «оппозицией», — кто тоже зависит от западных денег, — отмечает Силаев. — Будут призывать расширять эту грибницу людей и организаций, которые придут за копеечкой к Ходорковскому или в европейские, британские, американские политические фонды».

По словам эксперта, «здесь смешивается внешнеполитическая стратегия Запада, экспертиза по России, которую предоставляют эмигранты и которую привык потреблять Запад, и лоббизм собственных материальных интересов этих эмигрантов».

Отметим, что у самого HJS финансовое положение ухудшилось за последний отчётный год. Организация получила вдвое меньше финансирования за 2020 финансовый год, говорится в последнем актуальном отчёте. Общий доход за 2020 год составил £794 тыс. по сравнению с £1,48 млн годом ранее. В обществе связывают просадку в количестве донатов с пандемией коронавируса.

Согласно данным из открытых источников, организацию поддерживают представители Консервативной партии, также список её доноров на 90% пересекается с теми организациями, которые поддерживают еврейскую диаспору в Великобритании. Бывший премьер Британии Борис Джонсон, до сентября 2022 года возглавлявший Консервативную партию, прослыл ярым сторонником военного, но не мирного урегулирования конфликта России и Украины. Именно Джонсону принадлежат высказывания о «варварской России», именно Джонсон одним из первых стал оказывать масштабную военную помощь Киеву.

Эффект бурной деятельности

«Подобные HJS организации существуют главным образом для того, чтобы создавшие их представители государственной машины могли отчитываться перед своим начальством о своей бурной деятельности, — говорит Николай Силаев. — Их реальное влияние нужно оценивать отдельно в каждом случае».

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина более критична в оценках влиятельности HJS.

«Если подобные организации получают какое-либо признание, они могут быть приглашены на заседания парламента, — говорит эксперт. — И их доклад будет заслушан. Они могут высказать своё мнение, которое может быть учтено парламентом, но не больше».

Собеседница RT сомневается, что структуры, подобные Обществу Генри Джексона, оказывают значительное влияние на принятие решений на политическом уровне.

«Скорее они нацелены на формирование сети контактов, связей. Они вряд ли значимо влияют, другое дело, обладая знакомствами, они могут быть посредниками между разными структурами общества или коллективами, словом — работа на сеть. В этом состоит их задача, — объясняет эксперт. — Они могут проводить мероприятия под своей эгидой, чтобы сплотить людей, кого-то пригласить».

В свою очередь, Силаев назвал HJS «халтурщиками», потому что они не предложили ничего принципиально нового.

«Очень мало заметно интеллектуального труда. В докладе нет никаких новаторских идей, которые хоть как-то отличались от того, что уже много раз было сказано теми же самыми людьми, — полагает Силаев. — По большинству этих рекомендаций понятно, что их выполнение либо невозможно, либо это и так уже пытаются реализовать».

Эксперт предположил, что будет, если все правительства G7 вдруг начнут безоговорочно слушаться подобных аналитиков.

«Военные действия на Украине будут продолжаться, Украина будет нести более тяжёлые потери, — прогнозирует он. — А угроза прямого военного столкновения между Россией и НАТО станет ещё более реальной».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 01.07.2019.



*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

**** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.