«Любой ресурс для вреда России»: как экс-директор ФБК Ашурков собирается «расследовать коррупцию в РФ» за рубежом
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Компания Zorge Partners, название которой отсылает к истории легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, открылась в Лондоне в октябре 2020 года. RT писал о ней год назад, но тогда было неизвестно, чем именно она займётся. В реестре юрлиц Великобритании стояла единственная строчка: «Деятельность в области связей с общественностью и коммуникаций».
Теперь у Zorge Partners появился свой сайт, а в июле 2022 года она опубликовала первый годовой отчёт. Благодаря этому RT выяснил, какова реальная деятельность этой фирмы. И она очень далека от пиара.
- Владимир Ашурков
- РИА Новости
- © Валерий Левитин
Новый стартап Ашуркова занимается корпоративными расследованиями и проверкой контрагентов — например, когда бизнесменам нужно выяснить подноготную делового партнёра при заключении сделки.
«Мы предоставляем широкий спектр расследовательских услуг, — говорится на сайте Zorge Partners. — Таких как отслеживание активов, проверка деловых партнёров, расследование коррупции и неправомерных действий, анализ открытых источников, анализ истории и структуры бизнеса».
Ещё одно направление работы ZP — так называемые процедуры Due Diligence, «должной осмотрительности».
«Комплексная оценка репутации, оценка размеров и источников богатства, деловых и семейных связей физических лиц, — описывается эта часть работы на сайте. — Расследование корпоративной истории и истории собственности, поиск бенефициаров».Также на russian.rt.com «Создать отряд сторонников»: Евросоюз выделит €4,8 млн на сербские НКО
Напомним, что у бывшего коллеги экс-сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова есть фирма в Латвии, которая занимается поиском владельцев кипрских фирм, — RT писал о её заработках и деталях работы.
Формулировки с сайта практически целиком описывают то, чем занимался отдел расследований ФБК вплоть до своего закрытия в России: искал имущество и фирмы отдельных российских бизнесменов и чиновников в России и за рубежом, а затем публиковал их персональные данные и чувствительную информацию в открытом доступе.
Финансовые подробности
Как следует из финансового отчёта Zorge Partners, в первый год существования компания получила выручку в размере £114 тыс. (8 млн рублей по актуальному курсу).
При этом её расходы на персонал (зарплаты и другие платежи) составили £119 тыс. (8,6 млн рублей по актуальному курсу). Ещё £7,4 тыс. расходов прошло по графе «Другие сборы» (527 тыс. рублей по актуальному курсу).Также на russian.rt.com «Плацдарм для реализации своих планов»: как Ходорковский связан с американской военной помощью Киеву
Таким образом, итоговый результат оказался отрицательным: расходы превысили доходы, и компания закрыла 2021 финансовый год с убытком в £12,7 тыс. (906 тыс. рублей по актуальному курсу).
Согласно отчёту, в компании работали два человека. Однако на сайте опубликованы данные трёх сотрудников.
Помимо самого Ашуркова, в Zorge Partners, по информации на сайте, трудится бывший сотрудник отдела расследований ФБК Никита Кулаченков. Его Ашурков взял на должность «эксперта по расследованиям и финансам».
Кулаченков известен тем, что его обвиняли в краже картины «Плохой хороший человек» совместно с другим сотрудником ФБК — Георгием Албуровым. В 2016 году Кулаченкова по этой причине задержали на Кипре, однако вскоре отпустили и предоставили ему политическое убежище.
Третий — это бывший юрист «Пепеляев Групп» Вадим Инсаров из Петербурга, специалист в области арбитражных и гражданских дел, известный также своей оппозиционной деятельностью.
Ещё один человек, предположительно связанный с ZP, но никак не упомянутый на сайте, — выпускник МГУ Роман Рашимас, который сейчас живёт в Литве.
В своём профиле на LinkedIn он называет себя «партнёром» Zorge Partners и отмечает, что специализируется на санкционном праве и санкционном комплаенсе, то есть обеспечивает соблюдение санкционных ограничений.Также на russian.rt.com «Переход на конспиративное финансирование»: RT выяснил, в какую страну выводится криптовалюта ФБК Навального
Англо-польский помощник
Когда мы искали информацию по Zorge Partners, то обратили внимание на адрес регистрации компании. Им оказался частный дом в сердце Лондона — на улице Филлбич-Гарденс, 64. Дом представляет собой трёхэтажный особняк в классическом английском стиле в десяти минутах от Гайд-парка.
RT получил выписку из реестра недвижимости Великобритании на этот особняк. Выяснилось, что его рыночная стоимость — £1,1 млн, а владеет им бывший министр финансов Польши Ян Винсент-Ростовский.
Он родился в Великобритании и занимал важные государственные посты при четырёх польских президентах, включая Леха Качиньского.
Важная деталь биографии Винсент-Ростовского — в его связях с Россией. Он специалист по рыночной экономике в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР.Также на russian.rt.com «Борьба за биткоин-кошелёк»: юрист Илья Ремесло рассказал о кризисе в окружении основателя ФБК
Не исключено, что Винсент-Ростовский, помимо предоставления адреса для Zorge Partners, оказывал консультации или институциональную помощь Ашуркову, ведь в 1990-х он работал советником правительства Российской Федерации по вопросам макроэкономической политики.
Для Ашуркова это не первый опыт взаимодействия с теневыми функционерами западных стран. Как ранее писал RT, ещё в 2012 году он встречался с секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в Москве Джеймсом Фордом и просил у него «$10—12 млн в год на поддержку».
Поиск под прикрытием
Использование специалистов по российской экономике, подбор юристов с «санкционной» специализацией — эти обстоятельства косвенно указывают на то, что Zorge Partners возьмёт на себя функции компании-доносчика, настоящей целью которой станет выявление за рубежом российских активов и фактов обхода ими санкций, полагают эксперты.
По мнению заслуженного юриста РФ, в прошлом замначальника правового департамента МВД Ивана Соловьёва, вероятность того, что стартап Ашуркова будет использоваться в санкционной игре против Москвы, очень высока.
«Мы понимаем, каким компаниям сейчас дают спокойно работать в Великобритании. Это те структуры, которые успели себя показать на антироссийской ниве, — отметил Соловьёв в разговоре с RT. — Потому что сегодня используется любой ресурс для нанесения вреда нашей стране».
По словам Соловьёва, найденные таким способом активы могут быть арестованы, а обнаружившие их посредники получат за это немалые гонорары.
«Мы видим, как бывшие сотрудники ФБК открывают маленькие фирмы в Литве или Эстонии, а потом эти маленькие фирмы получают на свои счета по €400—500 тыс.», — продолжил Соловьёв.
Яркий тому пример — ещё одна компания Ашуркова, Sloane Services Ltd. Как писал RT, через кипрский офшор на счета Sloane Services ежегодно поступало более £400 тыс.
На что выделялись эти деньги, можно предположить, ознакомившись со страничкой Ашуркова в соцсетях, где он откровенно выражал своё отношение к введению санкций против России.
«Запад должен санкционировать тех, кто принимает решения, и тех, кто держит их деньги. Ничто меньшее не повлияет на поведение российских властей», — в частности, утверждал он.
Внедрение персональных санкций, составление списков «неправильных» российских политиков и бизнесменов — давняя и любимая тема бывшего руководителя Ашуркова Алексея Навального. Как правило, такие списки составлялись на основании собственных расследований ФБК и передавались представителям Запада.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.