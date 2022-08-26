«Любой ресурс для вреда России»: как экс-директор ФБК Ашурков собирается «расследовать коррупцию в РФ» за рубежом

Британская фирма Zorge Partners, принадлежащая бывшему исполнительному директору ФБК* Владимиру Ашуркову, сдала первый финансовый отчёт. Согласно ему, компания закрыла год с убытками в размере £12,7 тыс. Из отчёта и открытых источников RT выяснил, что стартап Ашуркова занимается «расследованием коррупции». По мнению юристов, таким способом соратник Алексея Навального замаскировал новый проект ФБК по поиску российских активов за рубежом, чтобы потом передавать эту информацию европейским и американским властям для наложения санкций. Среди оказывающих поддержку Zorge Partners — бывший министр финансов Польши, экс-советник правительства РФ Ян Винсент-Ростовский.

Компания Zorge Partners, название которой отсылает к истории легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, открылась в Лондоне в октябре 2020 года. RT писал о ней год назад, но тогда было неизвестно, чем именно она займётся. В реестре юрлиц Великобритании стояла единственная строчка: «Деятельность в области связей с общественностью и коммуникаций».

Теперь у Zorge Partners появился свой сайт, а в июле 2022 года она опубликовала первый годовой отчёт. Благодаря этому RT выяснил, какова реальная деятельность этой фирмы. И она очень далека от пиара.

Владимир Ашурков

РИА Новости

© Валерий Левитин

Новый стартап Ашуркова занимается корпоративными расследованиями и проверкой контрагентов — например, когда бизнесменам нужно выяснить подноготную делового партнёра при заключении сделки.

«Мы предоставляем широкий спектр расследовательских услуг, — говорится на сайте Zorge Partners. — Таких как отслеживание активов, проверка деловых партнёров, расследование коррупции и неправомерных действий, анализ открытых источников, анализ истории и структуры бизнеса».

Ещё одно направление работы ZP — так называемые процедуры Due Diligence, «должной осмотрительности».

«Комплексная оценка репутации, оценка размеров и источников богатства, деловых и семейных связей физических лиц, — описывается эта часть работы на сайте. — Расследование корпоративной истории и истории собственности, поиск бенефициаров».

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Напомним, что у бывшего коллеги экс-сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова есть фирма в Латвии, которая занимается поиском владельцев кипрских фирм, — RT писал о её заработках и деталях работы.

Формулировки с сайта практически целиком описывают то, чем занимался отдел расследований ФБК вплоть до своего закрытия в России: искал имущество и фирмы отдельных российских бизнесменов и чиновников в России и за рубежом, а затем публиковал их персональные данные и чувствительную информацию в открытом доступе.

Финансовые подробности

Как следует из финансового отчёта Zorge Partners, в первый год существования компания получила выручку в размере £114 тыс. (8 млн рублей по актуальному курсу).

При этом её расходы на персонал (зарплаты и другие платежи) составили £119 тыс. (8,6 млн рублей по актуальному курсу). Ещё £7,4 тыс. расходов прошло по графе «Другие сборы» (527 тыс. рублей по актуальному курсу).

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Таким образом, итоговый результат оказался отрицательным: расходы превысили доходы, и компания закрыла 2021 финансовый год с убытком в £12,7 тыс. (906 тыс. рублей по актуальному курсу).

Согласно отчёту, в компании работали два человека. Однако на сайте опубликованы данные трёх сотрудников.

Помимо самого Ашуркова, в Zorge Partners, по информации на сайте, трудится бывший сотрудник отдела расследований ФБК Никита Кулаченков. Его Ашурков взял на должность «эксперта по расследованиям и финансам».

Кулаченков известен тем, что его обвиняли в краже картины «Плохой хороший человек» совместно с другим сотрудником ФБК — Георгием Албуровым. В 2016 году Кулаченкова по этой причине задержали на Кипре, однако вскоре отпустили и предоставили ему политическое убежище.

Третий — это бывший юрист «Пепеляев Групп» Вадим Инсаров из Петербурга, специалист в области арбитражных и гражданских дел, известный также своей оппозиционной деятельностью.

Ещё один человек, предположительно связанный с ZP, но никак не упомянутый на сайте, — выпускник МГУ Роман Рашимас, который сейчас живёт в Литве.

В своём профиле на LinkedIn он называет себя «партнёром» Zorge Partners и отмечает, что специализируется на санкционном праве и санкционном комплаенсе, то есть обеспечивает соблюдение санкционных ограничений.

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Англо-польский помощник

Когда мы искали информацию по Zorge Partners, то обратили внимание на адрес регистрации компании. Им оказался частный дом в сердце Лондона — на улице Филлбич-Гарденс, 64. Дом представляет собой трёхэтажный особняк в классическом английском стиле в десяти минутах от Гайд-парка.

RT получил выписку из реестра недвижимости Великобритании на этот особняк. Выяснилось, что его рыночная стоимость — £1,1 млн, а владеет им бывший министр финансов Польши Ян Винсент-Ростовский.

Он родился в Великобритании и занимал важные государственные посты при четырёх польских президентах, включая Леха Качиньского.

Важная деталь биографии Винсент-Ростовского — в его связях с Россией. Он специалист по рыночной экономике в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР.

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Не исключено, что Винсент-Ростовский, помимо предоставления адреса для Zorge Partners, оказывал консультации или институциональную помощь Ашуркову, ведь в 1990-х он работал советником правительства Российской Федерации по вопросам макроэкономической политики.

Для Ашуркова это не первый опыт взаимодействия с теневыми функционерами западных стран. Как ранее писал RT, ещё в 2012 году он встречался с секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в Москве Джеймсом Фордом и просил у него «$10—12 млн в год на поддержку».

Поиск под прикрытием

Использование специалистов по российской экономике, подбор юристов с «санкционной» специализацией — эти обстоятельства косвенно указывают на то, что Zorge Partners возьмёт на себя функции компании-доносчика, настоящей целью которой станет выявление за рубежом российских активов и фактов обхода ими санкций, полагают эксперты.

По мнению заслуженного юриста РФ, в прошлом замначальника правового департамента МВД Ивана Соловьёва, вероятность того, что стартап Ашуркова будет использоваться в санкционной игре против Москвы, очень высока.

«Мы понимаем, каким компаниям сейчас дают спокойно работать в Великобритании. Это те структуры, которые успели себя показать на антироссийской ниве, — отметил Соловьёв в разговоре с RT. — Потому что сегодня используется любой ресурс для нанесения вреда нашей стране».

По словам Соловьёва, найденные таким способом активы могут быть арестованы, а обнаружившие их посредники получат за это немалые гонорары.

«Мы видим, как бывшие сотрудники ФБК открывают маленькие фирмы в Литве или Эстонии, а потом эти маленькие фирмы получают на свои счета по €400—500 тыс.», — продолжил Соловьёв.

Яркий тому пример — ещё одна компания Ашуркова, Sloane Services Ltd. Как писал RT, через кипрский офшор на счета Sloane Services ежегодно поступало более £400 тыс.

На что выделялись эти деньги, можно предположить, ознакомившись со страничкой Ашуркова в соцсетях, где он откровенно выражал своё отношение к введению санкций против России.

«Запад должен санкционировать тех, кто принимает решения, и тех, кто держит их деньги. Ничто меньшее не повлияет на поведение российских властей», — в частности, утверждал он.

Внедрение персональных санкций, составление списков «неправильных» российских политиков и бизнесменов — давняя и любимая тема бывшего руководителя Ашуркова Алексея Навального. Как правило, такие списки составлялись на основании собственных расследований ФБК и передавались представителям Запада.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

