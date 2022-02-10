«Переход на конспиративное финансирование»: RT выяснил, в какую страну выводится криптовалюта ФБК Навального

В 2021 году, по данным анализатора блокчейна BTC, Фонду борьбы с коррупцией* Алексея Навального пожертвовали 13,4 биткоина (ВТС). Это на 1,3 ВТС больше, чем в 2020-м. Также ФБК получил 20 ETH (криптовалюта Ethereum). В пересчёте на доллары перевес в пользу 2021 года пятикратный — $655 тыс. против $124 тыс. Вдвое увеличилось и количество переводов на криптокошелёк. Однако это не значит, что ФБК обрёл новую популярность после ареста основателя фонда, говорят эксперты. Просто жертвовать деньги традиционными способами после признания фонда экстремистским стало небезопасно. RT выяснил, какими инструментами пользуются спонсоры, чтобы сохранить анонимность, и узнал, в какую страну ФБК выводит собранную криптовалюту.

RT изучил открытый список транзакций за 2021 год основного биткоин-кошелька Фонда борьбы с коррупцией. Номер этого кошелька ФБК вывесил на своём сайте и собирает на него пожертвования. В прошлом году этот криптосчёт пополнился на 13,4 ВТС. Деньги переводили 1167 раз — это почти вдвое больше, чем в 2020-м.

Криптовалютная бухгалтерия ФБК

В пересчёте на доллары эта сумма составляет $564 тыс. Чтобы не анализировать сотни транзакций вручную, мы отобрали 13 крупнейших донатов (0,2—1 ВТС) и перевели их в доллары по курсу на день перевода. Остальные мелкие платежи разбили по месяцам и умножили на среднемесячный курс доллара к биткоину. Ещё $90,7 тыс. фонд получил в валюте Ethereum (ETH), что составляло 20 ЕТН на дату транзакции.

Таким образом, всего за год фонду перечислили $655 тыс. в криптомонетах. Это в пять раз больше, чем годом ранее: 2020-м пожертвования на биткоин-кошелёк составили $124 тыс. Эфириум-кошелька в 2020-м у команды не было.

На первый взгляд, разница по количеству пожертвованных монет небольшая: в 2020-м фонд получил 12,1 ВТС, а в 2021-м — 13,4 ВТС. Но два года назад средний курс биткоина был в девять раз ниже, чем в 2021-м.

АГН «Москва»

© Зыков Кирилл

Почти половину бюджета за 2021 год сформировали всего 13 транзакций на крупные суммы в диапазоне от 1 до 0,2 ВТС. Больше всего фонд получил в январе, в период до и после ареста Навального: 5,69 ВТС. На втором месте по прибыльности оказался месяц август, когда фонд признали экстремистским: тогда ему перечислили 2,72 ВТС.

Команда ФБК рекомендует криптовалюту как самый безопасный и анонимный способ пожертвования. Она даже разместила на сайте инструкцию, как её купить, и дала ссылки на биржи, обменивающие обычные деньги на цифровые монеты.

Согласно этой инструкции, ФБК имеет аккаунт на крупнейшей в мире криптобирже Binance. Робот-исследователь блокчейна Bitquery показывает, что Binance чаще других бирж использовалась для обмена денег, которые потом шли фонду Навального. За год этой биржей воспользовались 41 раз, чтобы перевести фонду 2,45 ВТС.

Пришвартовались в Латвии

Криптовалюта — одновременно публичная и анонимная система. Зная адрес кошелька, любой сможет узнать, сколько денег туда поступило и сколько вывели. Но понять, кому принадлежит кошелёк, невозможно, пока сам владелец не поделится этой информацией. В этот раз RT, впервые за всё время существования кошельков ФБК, удалось установить, в какую страну команда Навального выводит биткоины.

Как минимум один из адресов, на который выводят средства, расположен в Латвии. Наводку дали сами сотрудники ФБК в инструкции для подписчиков. На одном из скриншотов они оставили внутренний номер кошелька: 32BEDCDv846eK85He8YU9kzx1c4Ca5uSZN.

Согласно скриншоту, этот адрес они использовали для вывода биткоинов с биржи Kraken. В адресной строке — «личное» название, которое придумывает владелец: LV localbtc. LV — это код Латвии, а localbtc — сокращённое название сервиса LocalBitcoins. Он представляет собой онлайн-форум, на котором местные жители анонимно покупают друг у друга биткоины за наличные или с использованием кредитных карт. Если перед адресом стоит пометка LV, значит, речь о латвийской «ветке» LocalBitcoins.

По данным Blockchair, этот адрес использовался в августе — октябре 2021 года. Как раз тогда сторонники ФБК начали массово уезжать за границу из-за опасений уголовного преследования. Первая транзакция пришла на него 31 августа, через три недели после того, как решение о признании фонда экстремистской организацией вступило в силу. Всего через этот кошелёк прошло 1,35 ВТС, или $66 тыс.

Страны Балтии стали особенным местом притяжения для команды ФБК. В Латвии открыл свою фирму сотрудник отдела расследований Георгий Албуров, оттуда же сейчас идут эфиры YouTube-каналов фонда. В Литве живёт экс-глава штабов Навального Леонид Волков, туда же уехала от российского правосудия юрист фонда Любовь Соболь.



Курс на анонимность

Как уже отмечалось, в 2020 году фонду отправили биткоины 742 раза, в 2021-м — 1167, почти вдвое больше. При этом статистически популярность команды Навального в сети падает, писал RT. Увеличение финансирования не связано с популярностью ФБК, отмечают опрошенные RT специалисты.

Свою роль сыграло признание ФБК экстремистским, говорит специалист по кибербезопасности, основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров. За подобную «благотворительность» грозит уголовное преследование.

«Кроме этого, власти закрыли возможность для денежных переводов через сайт ФБК. Осталось только то, что власти пока не контролируют, — криптовалюта», — пояснил эксперт.

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За поддержку экстремистских организаций грозит до восьми лет тюрьмы, уточняет политолог, бывший сотрудник МВД Сергей Карнаухов. Поэтому криптовалюту используют как самый анонимный способ пожертвования, не привлекающий внимания к отправителям.

«Делается это, чтобы вывести из-под угрозы источники финансирования. А также чтобы скрыть, куда деньги поступают и как расходуются, — отметил политолог в разговоре с RT. — Всё это позволяет делать криптовалюта. И поэтому единственное объяснение (увеличению количества донатов. — RT) — это переход на конспиративные средства финансирования, связи и пребывания».

Жертвователи понимают, что финансирование структур Навального подпадает под отдельную статью 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»), добавил Карнаухов.

«Там большие сроки, до восьми лет, и рисковать никто не хочет. Важно понимать: часть источников финансирования Навального находится внутри страны. Это те потворствующие экстремистам структуры, которые надеются на смену власти в угоду своим интересам: коммерческим и политическим, — говорит эксперт. — Они боятся ответственности, а криптовалюта — это выход для них и путь к анонимности».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Общественное движение «Штабы Навального» признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.