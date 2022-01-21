«До 15 лет лишения свободы»: чем грозят Навальному и его соратникам новые судебные разбирательства

Алексей Навальный уже больше года находится за решёткой. По так называемому делу Yves Rocher опальному оппозиционеру остаётся провести в колонии общего режима ещё более полутора лет. Но в отношении него возбуждено пять других уголовных дел. По двум из них, одно из которых связано с мошенничеством, а другое — с неуважением к суду, следствие завершается. RT разбирался, какие у этих судебных процессов перспективы и что грозит соратникам Навального, скрывающимся от российского правосудия за рубежом.

В сентябре прошлого года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. По той же статье (но в качестве участников экстремистского сообщества) проходят ближайшие соратники Навального: Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский, Рустем Мулюков и другие.

Любовь Соболь

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© Максим Блинов

Павел Зеленский работал видеооператором в запрещённом ФБК*. В апреле 2021 года он уже был осуждён на два года колонии общего режима за экстремистские высказывания в соцсетях.

Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы

РИА Новости

© Пресс-служба Пресненского суда

Уфимский активист Рустем Мулюков с 10 ноября 2021 года, предположительно, находится под подпиской о невыезде. Он был активным участником незаконных акций протеста. В 2019 году его приговорили к двум годам лишения свободы условно за выступление на митинге сторонников Навального.

Тогда Милюков призвал протестующих не требовать отставки коррумпированных чиновников, а «сажать их», «расстреливать», «ломать руки, разбивать им головы, ломать ноги».

Отдельное уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества» возбуждено против экс-координатора уфимского штаба** Лилии Чанышевой. В ноябре прошлого года она была арестована и сейчас содержится в женском СИЗО №6 УФСИН Москвы.

В конце декабря 2021 года задержали экс-координатора томского штаба Навального Ксению Фадееву. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий. Аналогичное решение суд вынес и в отношении бывшего координатора штаба Навального в Иркутске Захара Сарапулова.

Далёкие берега

В отличие от волонтёров и региональных координаторов штабов, практически все приближённые Алексея Навального сразу после признания ФБК экстремистской организацией, не дожидаясь возбуждения против них уголовных дел, покинули Россию и находятся в разных странах Европы.

Руслан Шаведдинов

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Леонид Волков, Иван Жданов, Любовь Соболь, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов проживают за рубежом и продолжают заниматься прежней деятельностью. Волков, Жданов и Соболь объявлены в розыск.

Георгий Албуров

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© Алексей Мальгавко

Пожертвования и жертвы

В отношении сторонников Навального возбуждено несколько уголовных дел, связанных со сбором пожертвований. Первое из них — так называемое дело об электронных кошельках — появилось ещё в 2014 году. Напомним, что тогда СК возбудил дело по ч. 1 ст. 141.1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (нарушение порядка финансирования избирательной кампании, мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере).

В 2013 году Алексей Навальный объявил, что баллотируется на пост мэра Москвы. По версии следствия, близкие знакомые и соратники Навального, а именно Константин Янкаускас, Николай Ляскин и Владимир Ашурков, перечислили по 1 млн рублей на избирательный счёт кандидата Навального. Затем команда Навального объявила сбор добровольных пожертвований на свои электронные кошельки различных платёжных систем. Цели сбора — компенсация пожертвований Янкаускаса, Ляскина и Ашуркова, а также поддержка политической деятельности Навального.

В итоге на эти электронные кошельки поступило более 10 млн рублей. Пожертвования шли не только из России, но и из-за рубежа, а также от анонимных пользователей.

Следствие подозревало Янкаускаса, Ляскина и Ашуркова в хищении полученных средств. Янкаускас (на тот момент муниципальный депутат московского района Зюзино) провёл год под домашним арестом и не смог выдвинуть свою кандидатуру в Мосгордуму, а объявленный в розыск Ашурков обратился к властям Великобритании с просьбой о политическом убежище.

Особые размеры

В декабре 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении самого Алексея Навального по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В этом производстве речь идёт о сборе средств на президентскую кампанию.

В 2017-м для популяризации Навального и проведения политических акций была организована сеть штабов в ряде регионов России. Для покрытия расходов команда оппозиционера объявила о сборе средств. Деньги поступали на различные интернет-кошельки, в том числе в криптовалюте, а также на личные банковские карты Леонида Волкова. Именно он стал руководителем сети штабов Навального.

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При этом пожертвования собирались даже после того, как ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты. Леонид Волков обещал отчитаться перед добровольными спонсорами за каждую потраченную копейку, но в итоге финансовый отчёт вызвал массу вопросов, в том числе у правоохранительных органов.

Следственный комитет России собрал доказательства того, что значительная часть пожертвований была похищена. По версии следствия, Алексей Навальный совместно со своими ближайшими помощниками потратил более 356 млн рублей на личные цели.

По мнению юриста Ильи Ремесло, наказание в данном уголовном деле может последовать не только за хищение пожертвований, но и за сам факт сбора средств.

«Навальный собирал деньги на участие в предвыборной президентской кампании, не имея при этом права баллотироваться, потому что был судим. Он об этом знал, но не сообщал своим сторонникам. То есть он не имел права объявлять сбор средств», — пояснил Илья Ремесло.

На данный момент сообщений о задержании кого-либо из сотрудников Навального по данному делу не поступало. Волков, несмотря на признание ФБК экстремистской организацией, продолжает из-за рубежа собирать пожертвования россиян.

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Неуд за поведение

В начале 2021 года, после возвращения Навального в Россию из Германии, над ним начался процесс о клевете. Ранее Алексей Навальный в соцсетях назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко «холуём», «предателем» и «человеком без совести». Вина Навального была доказана, его приговорили к штрафу 850 тыс. рублей.

Во время судебных заседаний в Бабушкинском суде столицы Алексей Навальный неоднократно оскорблял потерпевшего и его родственников, а также судью Веру Акимову. Подсудимый, в частности, называл её оберштурмбанфюрером (звание в нацистской организации СС. — RT) и обещал удалить из зала суда.

Нарушение правил поведения в суде стало основанием для возбуждения нового уголовного дела по ст. 297 УК РФ (неуважение к суду).

Твёрдая пятёрка

Против Навального возбудили в общей сложности пять уголовных дел: о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), о неуважении к суду (ст. 297 УК РФ), о создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ), о легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174 УК РФ). В ближайшее время в суд должны поступить сразу два громких дела: о мошенничестве Навального и о его неуважении к суду.

Все эти статьи подразумевают наказания, связанные с лишением свободы — от ареста до реального тюремного срока. Максимальный из них — десять лет. Таким образом, если вина Навального будет доказана, ему грозит длительное заключение.

«У нас не США, где просто плюсуются все сроки. У нас действует принцип частичного сложения. Но даже в этом случае до 15 лет лишения свободы ему грозит точно», — резюмировал Илья Ремесло.

* Фонд борьбы с коррупцией, ФБК — включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.