Волков и Жданов включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Леонида Волкова и Ивана Жданова включили в список организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Волков и Жданов включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
  • Леонид Волков
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Это следует из данных Росфинмониторинга.

В сентябре 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц.

В СК подчеркнули, что Навальный создал экстремистское сообщество «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в России, подрыва общественной безопасности и государственной целостности России».

Подробнее — в материале RT. 

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