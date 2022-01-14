Волков и Жданов включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
- Леонид Волков
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Это следует из данных Росфинмониторинга.
В сентябре 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц.
В СК подчеркнули, что Навальный создал экстремистское сообщество «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в России, подрыва общественной безопасности и государственной целостности России».
Подробнее — в материале RT.