Волков и Жданов включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Леонида Волкова и Ивана Жданова включили в список организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Это следует из данных Росфинмониторинга.

В сентябре 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц.

В СК подчеркнули, что Навальный создал экстремистское сообщество «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в России, подрыва общественной безопасности и государственной целостности России».

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