«Идентифицирует каждого спонсора»: что грозит жертвователям команды Навального

Для своей новой краудфандинговой платформы команда Навального выбрала известный американский сервис электронных платежей Stripе. Как уверяют экс-функционеры Фонда борьбы с коррупцией*, сервис гарантирует всем желающим сделать пожертвование статус инкогнито. Цена утраты анонимности за последние месяцы многократно возросла — после признания ФБК экстремистской организацией каждому её жертвователю может грозить уголовное преследование. Вместе с экспертом по защите информации RT выяснил, так ли высока степень конфиденциальности нового ресурса.

В сообщении на своём Telegram-канале оппозиционеры заявили, что теперь «жертвовать команде Навального — безопасно». Основным преимуществом перезапуска платформы краудфандинга они объявили отсутствие идентификации платежа по назначению.

Анонимность наполовину

«Давайте проанализируем сайт при помощи общедоступных программ. Например, сервис Blacklight сразу обнаруживает на world.fbk.info идентифицирующий файл cookie от компании Stripe, Inc., — объясняет специалист компании T.Hunter Игорь Бедеров. — Сервис отмечает, что данный файл cookie предназначен для идентификации пользователей, даже если они блокируют сторонние файлы cookie. Также его можно использовать и для отслеживания поведения пользователей на сайте», — пояснил Игорь Бедеров.

По словам Бедерова, сервис Urlscan.io также подтверждает сделанные выводы.

«Учитывая, что Stripe, Inc. идентифицирует каждого посетителя и спонсора ФБК по файлу cookie, а также связывает его с конкретной транзакцией, говорить о 100%-ной анонимности платёжной системы невозможно», — добавил Игорь Бедеров.

Кроме того эксперт компании T. Hunter подтвердил, что сервис Stripe, Inc. давно пользуется в среде IT-специалистов дурной славой как инструмент для мошенников.

«Начиная с мая этого года мы отмечаем его частое использование киберпреступниками для безакцептного — то есть без кода подтверждения — списания денежных средств с банковской карты. Число таких преступлений стремительно растёт», — добавил эксперт.

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По его словам, российские власти рано или поздно выйдут на администрацию Stripe, Inc. и вынудят их работать в рамках общемировых процедур KYC/AML, позволяющих идентифицировать и передавать правоохранительным органам данные о пользователях системы.

В своём сообщении для донатеров экс-функционеры ФБК также указывают альтернативный способ спонсорства: криптокошелёк их версии — это наиболее безопасный способ для перевода денег на поддержку Навального.

«Мы также напоминаем, что самым безопасным способом пожертвований в любом случае остаётся криптовалюта», — заявляют в сообщении.

По словам эксперта, сохранность личных данных жертвователей в случае с донатами в криптовалюте также вопрос времени.

«Криптокошелёк Навального вполне изучен. Транзакции биткоина, связанные с этим криптокошельком, изучены. Требуется только время на сопоставление пополнения банковских переводов и изменений баланса криптовалюты для идентификации спонсоров ФБК», — пояснил эксперт.

Напомним, в прошлом году RT выпустил большое расследование о переводах в биткоинах на счета функционеров ФБК. Так, по подсчётам RT, с 1 января по 1 декабря 2019 года на основной биткоин-кошелёк экс-руководителя штабов Навального** Леонида Волкова поступило 109,6 BTC — почти 45 млн рублей по курсу на конец года. Основные транши делались во время предвыборной гонки в Мосгордуму — с апреля по сентябрь.

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Экстремистский донат

Адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин напомнил, что решение суда о признании организации экстремистской не может иметь обратной силы, поэтому для тех, кто оказывал ФБК финансовую помощь до признания этой организации экстремистской, последствий наступить не должно.

«Всем остальным, кто после вступления в законную силу решения суда о признании ФБК экстремистской организацией продолжит финансировать эти организации — например, с помощью донатов — или помогать им как волонтёр, будет грозить до восьми лет лишения свободы по статье о финансировании экстремистской деятельности», — разъяснил юрист.

В январе 2021 года СК возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах в поддержку Навального. В сообщении ведомство указало, что в рамках дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, которые опубликовали призывы к несовершеннолетним об участии в противоправной деятельности.

По словам адвоката, все вышеперечисленные категории граждан могут попасть в перечень террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг. Гражданам могут заблокировать счета, их законные расходы ограничат 10 тыс. рублей в месяц на себя и на каждого члена семьи.

Ранее в интернете появилась информация об утечке данных подписчиков проекта «Умное голосование». По версии автора, в сеть утекли сведения 200 тыс. пользователей проекта по вине ФБК.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.