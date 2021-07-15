Слишком умное голосование: на что собирает средства команда Леонида Волкова

Команда Волкова, которая сейчас активно занимается раскруткой так называемого умного голосования, интегрировала на главную страницу одноимённого сайта кнопку для сбора пожертвований. Изменения в интерфейсе сайта произошли несколько дней назад. RT спросил у экспертов, для чего могли понадобиться деньги соратникам Алексея Навального.

Добровольный перевод на сайте «Умное голосование» можно осуществить тремя способами: на банковскую карту, на биткоин-кошелёк и через платёжную систему «ЮMoney». Предложение пожертвовать деньги появляется, если нажать кнопку «Поддержать». Для каких именно целей ведётся сбор средств, на ресурсе не сообщается.

Юрист Илья Ремесло предполагает, что деньги будут собираться на личные нужды перебравшихся в Европу сторонников Навального.

«На мой взгляд, это завуалированная реклама финансирования ФБК* и других запрещённых структур. Потому что никаких расходов в рамках «Умного голосования», за исключением копеечных затрат на рекламу и ведение сайта, нет», — считает Ремесло.

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Товарищеский поступок

В пользу предположения эксперта говорит и тот факт, что деньги собираются на тот же биткоин-кошелёк, который использовался ФБК, и указана карта Сбербанка, принадлежащая лично соратнику Навального Леониду Михайловичу В. Имя, отчество и первая буква фамилии полностью совпадают с паспортными данными Волкова.

RT

Политолог Сергей Каранаухов связывает данный сбор с сокращением финансирования западными структурами покинувших Россию российских либералов.

«Сейчас внешнеполитические ведомства прибалтийских стран и Германии выделяют минимальные суммы на содержание этих структур. Этих денег недостаточно, чтобы содержать армию покинувших Россию оппозиционеров. Поэтому весь этот механизм «Умного голосования» в период выборов — понятный способ собрать деньги на содержание этих товарищей», — подытожил Сергей Карнаухов.

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Сборы без отчёта

Как и перед кем будет отчитываться команда Леонида Волкова за полученные средства (или не будет отчитываться вовсе), на сайте не сообщается. Пока Волков находится вне юрисдикции России, однако для пребывающих в стране отклик на его призывы может закончиться судебным преследованием.

Илья Ремесло рассказал RT, что любая финансовая помощь через систему пожертвований на сайте «Умное голосование» может закончиться для россиян серьёзными тюремными сроками согласно статье 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности».

«В решении суда по ФБК упоминалось и «Умное голосование» — было указано, что это один из проектов. Хоть формально УГ не запрещено отдельным решением суда, человека, который будет отправлять деньги на поддержку этого проекта, могут привлечь к ответственности за финансирование экстремистской организации. Ведь в ФБК и проекте «Умное голосование» одни и те же люди. Если будет доказано финансирование экстремистской организации — грозит срок до восьми лет лишения свободы», — рассказал юрист.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.