Со связанного с ФБК Навального биткоин-кошелька за два месяца сняли 2,15 млн рублей

Со связанного с Фондом борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального криптовалютного счёта за июнь и июль вывели почти 0,81 ВТС, свидетельствует анализатор блокчейна Blockchair.com. По курсу на даты операций эта сумма составляла 2,15 млн рублей.

По этим данным, с 12 мая по 16 июля с криптовалютного счёта трижды снимали деньги: 6 июня вывели 0,509 ВТС (1,35 млн рублей на дату перевода), 17 июня — 0,16 ВТС (448 тыс. рублей на дату перевода). Ещё 0,14 ВТС, что составило 356 тыс. рублей, сняли 5 июля.

После этой операции криптосчёт практически опустел, а затем стали поступать новые пожертвования. По данным анализатора блокчейна на 16 июля, эта сумма составляет 0,04 ВТС и пока остаётся нетронутой.

Таким образом, всего за этот период с криптосчёта сняли 2,15 млн рублей.

Биткоин-кошелёк с адресом 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E в декабре 2016 года завёл экс-глава сети штабов Навального** Леонид Волков для получения анонимных пожертвований на президентскую избирательную кампанию Алексея Навального 2018 года.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021