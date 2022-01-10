«Наелись от души»: почему Рунет теряет интерес к ФБК и Навальному

Как подсчитал RT, ноябрь 2021 года оказался одним из худших месяцев для Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального с точки зрения внимания российской интернет-аудитории. Так, согласно статистике сервиса «Яндекс Wordstat», с 1 по 30 ноября «ФБК» запрашивали в поисковике менее 19 тыс. раз. Ниже этот показатель опускался только в период летнего затишья 2020-го. Запросы по ключевому слову «Навальный» также устанавливают антирекорды: в предпоследний месяц года новостями об осуждённом оппозиционере интересовались 437 тыс. раз — это самое низкое число за двухлетний период статистических подсчётов.

Данные сервиса «Яндекс Wordstat» охватывают почти весь 2021 год (кроме декабря, отнесённого к следующему статистическому циклу). Согласно результатам исследования, в ноябре 2021 года запросы в поисковых системах по ключевому слову «ФБК» составили 18,9 тыс. кликов — это вторая наименьшая месячная отметка за два года анализа Рунета.

Меньше интересовались Фондом борьбы с коррупцией только в июне 2020 года — в период традиционного летнего затишья. Тогда этот показатель составил 18 138 запросов по ключевому слову. Таким образом, к концу 2021 года рейтинг ФБК практически сравнялся с уровнем начала прошлогодних летних отпусков.

Наибольший интерес к ФБК пользователи сети объяснимо проявили в январе — месяце возвращения Навального в Россию после лечения в Германии. В этот период во многих городах страны прошли массовые незаконные акции, организованные сторонниками оппозиционера. Число запросов «ФБК» тогда достигло 189 945.

Качели популярности

Эксперты отмечают, что интерес интернет-пользователей к команде Навального стал падать сразу после возбуждения в отношении самого оппозиционера ряда уголовных дел о мошенничестве, а также громкого процесса об оскорблении ветерана.

Так, на момент блокировки Роскомнадзором основного сайта Навального в июле 2021 года количество запросов о ФБК уже упало до отметки 34 тыс., то есть снизилось в девять раз по сравнению с январём.

К декабрю 2021 года значительно сократилось и число запросов по ключевому слову «Навальный» — этот показатель упал до 437 тыс., что стало самым низким числом за два года ведения статистики.

По сравнению с самым высоким показателем за год интерес к Навальному сократился в 29 раз (в январе число запросов приближалось к 13 млн).

Снижение числа поисковых запросов указывает на то, что людей в данный момент интересуют другие темы, поясняет главный специалист аудита отдела информационной безопасности T. Hunter Владимир Макаров. По словам эксперта, данные статистики демонстрируют подлинную утрату интереса пользователей к истории с ФБК.

«Люди просто переключились на другие новости», — заключил Макаров.

Расследования без границ

Как ранее писал RT, после признания ФБК экстремистской организацией сторонники Навального стали массово покидать Россию.

Подготовкой видео для двух каналов Навального на YouTube из Тбилиси продолжают заниматься его соратники Георгий Албуров и Кира Ярмыш. На две страны также живёт Мария Певчих, которую называют начальницей отдела расследований ФБК. Экс-глава штабов Навального** Леонид Волков, в свою очередь, ведёт стримы из США.

По подсчётам RT, среди видео с ведущими в студии, размещённых в последние месяцы на канале «Алексей Навальный», самой непопулярной у подписчиков оказалась опубликованная три месяца назад запись беседы с бывшим юристом ФБК Любовью Соболь под громким названием «Пора действовать»: ролик набрал 1,1 млн просмотров.

По сравнению с началом 2021 года, несмотря на регулярность размещения материалов, в целом число просмотров за три месяца упало в два раза и в среднем составляет 4 млн.

Нет никаких сомнений, что популярность этих каналов продолжит падать, считает юрист Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

«После массового отъезда навальнистов из России резонанс дел, связанных с ФБК, находится на волне спада. Люди просто «наелись» от души и самим Навальным, и его экстремистскими действиями. Вероятнее всего, о новой волне популярности мы сможем говорить только тогда, когда Навальный освободится из мест заключения. Но, скорее всего, он повторит судьбу блогера Ходорковского и будет просто снимать видео на удалёнке», — пояснил юрист.

Также на russian.rt.com «Маскировка собственности»: британская усадьба Ходорковского за £6 млн отдана в залог швейцарскому банку

По словам эксперта, признание ФБК экстремистской организацией «поубавило пыл» многих последователей. Но отток аудитории произошёл не только из-за этого. По мнению Бородина, снижение популярности — следствие действий самих экс-сотрудников ФБК, которые во многом скомпрометировали себя после истории с утечкой персональных данных сторонников так называемого умного голосования и скандалом с оскорблением ветерана.

«Утечка персональных данных по вине самих функционеров заставила многих задуматься, по пути ли им с ФБК, — сказал в беседе с RT Бородин. — Я считаю, что дело об оскорблении ветерана многим открыло глаза на подлинную натуру Навального. Неудивительно, что популярность будет после такого падать».

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Общественное движение «Штабы Навального» признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.