Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал удаление из App Store и Google Play приложения «Навальный».

«Это приложение — оно вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление. И в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России рассматривает удаление приложения «Навальный» из App Store и Google Play как шаг в правильном направлении.

В начале сентября Роскомнадзор потребовал от американских IT-компаний заблокировать и удалить из своих магазинов приложение «Навальный».