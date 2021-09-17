Песков прокомментировал удаление из App Store и Google Play приложения «Навальный»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал удаление из App Store и Google Play приложения «Навальный».

«Это приложение — оно вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление. И в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России рассматривает удаление приложения «Навальный» из App Store и Google Play как шаг в правильном направлении.

В начале сентября Роскомнадзор потребовал от американских IT-компаний заблокировать и удалить из своих магазинов приложение «Навальный».

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