РКН потребовал от Google и Apple удалить из онлайн-магазинов приложение «Навальный»

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Роскомнадзор (РКН) потребовал от американских компаний Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение «Навальный». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
РКН потребовал от Google и Apple удалить из онлайн-магазинов приложение «Навальный»
  • Reuters

«Роскомнадзор потребовал от App Store и Google Play прекратить распространение приложения организации, признанной экстремистской и запрещённой на территории России», — говорится в сообщении.

Соответствующее обращение было направлено в Apple Inc и Google LLC на основании требования Генеральной прокуратуры России.

По данным РКН, указанное приложение используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий организацией «Фонд борьбы с коррупцией»*.

Ранее сообщалось, что Минюст внёс ФБК в список запрещённых организаций. Также в перечень внесены Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)** и общественное движение «Штабы Навального»***.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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