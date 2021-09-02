РКН потребовал от Google и Apple удалить из онлайн-магазинов приложение «Навальный»
- Reuters
«Роскомнадзор потребовал от App Store и Google Play прекратить распространение приложения организации, признанной экстремистской и запрещённой на территории России», — говорится в сообщении.
Соответствующее обращение было направлено в Apple Inc и Google LLC на основании требования Генеральной прокуратуры России.
По данным РКН, указанное приложение используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий организацией «Фонд борьбы с коррупцией»*.
Ранее сообщалось, что Минюст внёс ФБК в список запрещённых организаций. Также в перечень внесены Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)** и общественное движение «Штабы Навального»***.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
*** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.