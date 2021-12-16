«Никому не нужны»: сторонники Навального массово покидают Россию

После признания Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального экстремистской организацией число его сторонников в стране заметно поубавилось. Сеть штабов Навального** была распущена, их координаторы и активисты стали массово покидать Россию. Но если глава штабов Леонид Волков благополучно устроился в США, где создал клон ФБК для сбора донатов, то его бывшие подчинённые оказались брошены на произвол судьбы. На данный момент, по подсчётам RT, за рубежом находятся более 100 самых активных членов команды Навального.

В начале декабря экс-координатор штаба Навального в Калининграде Александр Черников попросил политического убежища в США, сообщали СМИ. Немногим ранее, в ноябре, Россию покинула бывший координатор штаба в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова.

Оба, по их собственным словам, испугались уголовного преследования за участие в экстремистской организации ФБК после ареста их коллеги — координатора штаба в Уфе Лилии Чанышевой.

Петербургская активистка сначала вылетела в Ереван, а затем пересекла грузинскую границу. Политического убежища Фатьянова не запрашивала, сообщила она в одном из интервью, но для пребывания в Грузии сроком до года россиянам виза не нужна. Также Фатьянова уточнила, что рассматривает Тбилиси как временный вариант — она хотела бы жить, работать или учиться в какой-нибудь другой стране.

Ирина Фатьянова, как и другие экс-координаторы штабов Навального, после отъезда оказалась в трудной финансовой ситуации, считает юрист Илья Ремесло. Волков и его помощники фактически бросили своих младших партнёров по оппозиции, говорит он.

Леонид Волков

РИА Новости

© Евгений Одиноков

«Они там устраиваются на работу не по специальности. Конечно, никто не собирается этих людей содержать, — сказал RT Ремесло. — По моим сведениям, Волков сначала обещал им одно, а на деле вышло по-другому. Часть людей он забрал, обещал им определённые деньги. Но в итоге они получают субсидии, чтобы с голоду не умереть. А Волков осваивает донаты».

Сама Фатьянова утверждает, что работает дистанционно, но чем именно занимается, рассказывать не стала.

Грузинский акцент

После признания ФБК экстремистской организацией Грузия стала одной из стран, куда массово бегут сторонники Навального и другие противники действующей российской власти. По данным RT, в Тбилиси сейчас находятся несколько десятков представителей внесистемной оппозиции. По мнению экспертов, Грузия выглядит привлекательной в глазах политических беглецов и находящихся в уголовном розыске по причине простоты въезда в страну.

Кира Ярмыш

РИА Новости

© Максим Блинов

Кроме того, между странами нет дипломатических отношений, и вопрос о депортации и выдаче преступников регламентируется не прямым договором, а на основе международных конвенций, в том числе по линии Интерпола.

В Грузии сейчас находятся ближайшие соратники Алексея Навального — Георгий Албуров и Кира Ярмыш. Они продолжают заниматься политической деятельностью, ведут стримы на своём официальном канале в YouTube.

Георгий Албуров

РИА Новости

Выбор стран для миграции сторонниками Навального, по мнению политолога Сергея Карнаухова, обусловлен именно возможностью вести антироссийскую политическую и агитационную работу.

«Была целая волна, когда сотрудники штабов Навального единовременно покинули Россию. Их было больше 50 человек, — говорит политолог. — Их пригрели в разных хабах антироссийской работы. В первую очередь это Грузия, Литва, Латвия, Польша и Германия. Очень мало людей получили возможность остаться в США. Часть людей находятся в Киеве».

Депутат на удалёнке

Среди покинувших Россию сторонников Навального — бывший координатор штаба в Новосибирске Сергей Бойко. Примечательно, что при этом он остаётся действующим депутатом Совета депутатов Новосибирска.

Уголовное дело о создании экстремистского сообщества может стать и его делом, признаётся Бойко в своём стриме на YouTube. Напрямую о намерении не возвращаться в Россию из «командировки» Бойко не говорит, но намекает на это стоящей перед ним дилеммой: «Либо я сажусь в колонию на десять лет, либо не возвращаюсь в Россию. Других вариантов мне в голову не пришло».

Но и отказываться от депутатского мандата Бойко не намерен и уверен, что свои обязанности сможет исполнять дистанционно, из Афин, где и находится сейчас вместе с семьёй. При этом он активно передвигается по территории Евросоюза, на днях посетил Польшу.

На что живёт Бойко, непонятно, на вопросы о средствах к существованию отвечает уклончиво: «Нашёл работу в России — найду работу и без России».

Сергей Бойко

РИА Новости

© Александр Кряжев

Временное явление

По мнению ряда экспертов, массовый отъезд сторонников Навального из России связан не только с возможным уголовным преследованием за поддержку экстремистской организации ФБК. Уровень доверия со стороны населения страны к команде Навального значительно упал, отмечают эксперты. Об этом говорит и резкое снижение количества просмотров роликов и трансляций в соцсетях. Штабы ликвидированы, а значит, прекратилось их финансирование из-за рубежа.

Политолог и депутат Государственной думы Олег Матвейчев считает, что проект Навального и Волкова окончательно зашёл в тупик — больше эти люди не в состоянии влиять на оппозиционную политическую повестку в стране. Фактически они доживают свой протестный век, говорит эксперт.

«Волков и команда Навального полностью утратили авторитет и влияние, — сказал депутат Госдумы. — Более того, их списали и в США и активно ищут им замену. Конечно, Волков ещё будет пытаться что-то сделать, но чем чаще и неудачнее будут попытки, тем больше его будут отодвигать от бюджетов».

Волков будет пытаться зацепиться за любой информационный повод, чтобы напомнить о себе, но время команды Навального безвозвратно ушло, считает юрист Илья Ремесло.

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«То, что их признали экстремистской организацией, имеет небольшое значение, потому что это и так никому не интересно. Нет вала уголовных дел, — говорит юрист. — Они никому не нужны. Даже на их YouTube-каналах заметно резкое падение просмотров — в разы. Они никому не интересны».

Сейчас в ФБК, продолжает эксперт, пытаются раскачивать аудиторию антиваксеров, но и это особо не получается, потому что люди прекрасно помнят, что они раньше говорили на эту тему.

«Непоследовательная у них позиция, — заключил эксперт. — Думаю, что политический протест сейчас невозможен, только если какой-то бытовой, например, из-за цен или QR-кодов».

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.