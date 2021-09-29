Минюст исключил ФБК из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией

Сведения о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)* и Фонде защиты прав граждан (ФЗПГ)** исключены из реестра организаций, выполняющих функции иностранного агента, в связи с их ликвидацией.

Отмечается, что решение принято на основании информации о «внесении в Единый государственный реестр юридических лиц» записи о ликвидации данных организаций.

«Минюстом России принято решение об исключении сведений об указанных организациях из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»», — приводит ТАСС сообщение министерства.

В ведомстве отметили, что это действие является «исключительно технической процедурой».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального и иных лиц о создании экстремистского сообщества.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.



** Фонд защиты прав граждан — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.