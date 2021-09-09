Эксперт прокомментировал утечку данных пользователей приложения «Навальный»

Главный специалист аудита отдела информационной безопасности T.Hunter Владимир Макаров прокомментировал RT утечку данных пользователей приложения «Навальный», созданного экс-сотрудниками ФБК*.

«Всего утекли данные о 24 227 пользователях. Эти данные включают сведения о номере телефона, электронной почте и Ф. И. О. Кроме того, произошла утечка тех IP-адресов, через которые приложение обходит блокировку», — пояснил эксперт.

По словам собеседника RT, всего выявлено 116 IP-адресов из разных стран мира, которые используются для обхода блокировки приложения «Навальный». Самая крупная территориальная группа — США, она составляет 35 адресов, добавил Макаров.

Утечка произошла в среду, 8 сентября, напомнил эксперт.

Ранее в сети опубликовали данные предполагаемых спонсоров ФБК Навального.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.