В сети опубликовали данные предполагаемых спонсоров ФБК Навального

Во вторник, 7 сентября, в сети опубликовали так называемое «досье на спонсоров ФБК*». В списках содержатся имена 70 тыс. человек, якобы жертвовавших организации. Среди них, предположительно, сотрудники бюджетных организаций и госкорпораций.

В частности, в списки попали сотрудники, имена которых полностью совпадают с именами работников компаний «ПИК», «Када-НефтеГаз», НИУ ВШЭ, а также ФНС России и других организаций.

Некоторые суммы пожертвований сотрудников корпораций и госучреждений, приведённые в опубликованной информации, составляли от 200 тыс. до 1 млн рублей.

Согласно данным, более 7 млн рублей на счёт организации перевёл Навальный.

Ранее эксперты разъяснили RT об уголовной ответственности за финансовую и иную помощь ФБК после признания организации экстремистской.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.