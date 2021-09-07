В сети опубликовали данные предполагаемых спонсоров ФБК Навального
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- РИА Новости
В частности, в списки попали сотрудники, имена которых полностью совпадают с именами работников компаний «ПИК», «Када-НефтеГаз», НИУ ВШЭ, а также ФНС России и других организаций.
Некоторые суммы пожертвований сотрудников корпораций и госучреждений, приведённые в опубликованной информации, составляли от 200 тыс. до 1 млн рублей.
Согласно данным, более 7 млн рублей на счёт организации перевёл Навальный.
Ранее эксперты разъяснили RT об уголовной ответственности за финансовую и иную помощь ФБК после признания организации экстремистской.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.