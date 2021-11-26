В Ижевске вынесли приговор за призывы к экстремизму

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В Ижевске (Удмуртия) осудили мужчину по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
В Ижевске вынесли приговор за призывы к экстремизму
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что осуждённый разместил в интернете материалы, содержащие призывы к осуществлению насилия и физической расправы в отношении представителей власти, правоохранительных органов и их семей.

Как пишет интернет-издание «Сусанин» приговор Октябрьского райсуда Ижевска в отношении мужчины 1977 года рождения по ч. 2 ст. 280 УК России («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») вступил в законную силу.

С учётом признания вины судом обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России пресекли деятельность жителя Крыма, который публиковал экстремистские материалы в социальных сетях.

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