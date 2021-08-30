В Крыму возбудили дело по факту публикации экстремистских материалов в соцсетях

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность жителя Крыма, который публиковал экстремистские материалы в социальных сетях.

Об этом передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Республики Крым, распространяющего в открытых телекоммуникационных сетях материалы экстремистской направленности», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием интернета»).

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Крыму задержан один из организаторов деятельности ялтинской ячейки запрещённой в России экстремистской организации.