Защита обжаловала штраф Навальному по делу о клевете на ветерана

Защита Алексея Навального обжаловала приговор суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

«Поступила апелляционная жалоба адвоката Кобзева по уголовному делу в отношении Навального. О дате судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы будет сообщено», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Александра Савельева.

20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей.