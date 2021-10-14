В Генпрокуратуре России ответили на призыв дать оценку регистрации «клона ФБК» в США

Генеральная прокуратура России рассмотрела заявление юриста Ильи Ремесло с просьбой направить запрос властям США и выяснить, на каком основании был зарегистрирован клон ФБК* — компания Anti-Corruption Foundation, Inc. В ведомстве отметили, что в ответ на обращение проводится проверка.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в ответе Генпрокуратуры.

С просьбой отправить запрос властям США в связи с регистрацией «клона ФБК» Илья Ремесло обратился в ведомство 8 сентября.

Ранее RT сообщал, что у Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального появился американский клон — зарегистрированный в Массачусетсе Anti-Corruption Foundation, Inc.

Его президентом стал экс-глава штабов Навального** Леонид Волков, а исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков — вице-президентом и казначеем.

Одним из директоров стал также беглый российский банкир Александр Железняк. Все трое объявлены в международный розыск по различным обвинениям.

Ремесло пояснил RT, что сооснователь Пробизнесбанка Александр Железняк разыскивается российскими правоохранительными органами и Интерполом по обвинению в хищении из банка 28 млрд рублей.

«Американские власти позволяют Железняку и иным лицам вести на своей территории преступную деятельность и легализовывать похищенные из российского бюджета средства», — говорится в заявлении юриста.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.