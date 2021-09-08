МИД, Генпрокуратуру и Госдуму призвали проверить основания регистрации ФБК в США

Юрист Илья Ремесло сообщил RT, что 8 сентября подал заявления в российские МИД, Генпрокуратуру и Госдуму с просьбой направить запрос властям США и выяснить, на каком основании была зарегистрирована организация Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF).

Юрист пояснил, что один из директоров ACF, сооснователь Пробизнесбанка Александр Железняк разыскивается российскими правоохранительными органами и Интерполом по обвинению в хищении из банка 28 млрд рублей.

«Американские власти позволяют Железняку и иным лицам вести на своей территории преступную деятельность и легализовать похищенные из российского бюджета средства. Полагаю, что данные действия американских властей являются недружественным и нарушающим международное право актом по отношению к России, с целью оказать влияние на грядущие выборы в Государственную думу России», — говорится в заявлении.

В связи с этим он просит МИД России направить ноту протеста в посольство США в Москве, Государственный департамент и Минюст США. Юрист добавил, что также просит российскую Генпрокуратуру ускорить процесс экстрадиции Железняка в Россию.

«Американская сторона уже должна дать ответ, почему его не экстрадируют. Если они считают его политзаключённым, который украл несколько десятков миллиардов, пусть прямо это скажут. Если они не хотят его выдавать, то пусть объяснят, на каких основаниях», — сказал Ремесло.

Аналогичное заявление было также направлено в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с просьбой начать расследование по изложенным фактам, добавил собеседник RT.

У Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального появился американский клон — зарегистрированный в Массачусетсе Anti-Corruption Foundation, Inc, выяснил ранее RT в своём расследовании.

Его президентом стал экс-глава штабов Навального** Леонид Волков, а исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков — вице-президентом и казначеем. Одним из директоров стал также Александр Железняк. Все трое объявлены в международный розыск по различным обвинениям.

Подробнее — в материале RT.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.