RT выяснил схему создания американского аналога ФБК

Возглавляемый экс-руководителем штабов Навального* Леонидом Волковым американский аналог ФБК** — Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF) — был приобретён у юридической компании LegalZoom в США, выяснил RT на основании данных бизнес-реестра штата Нью-Йорк и соцсетей сотрудников фирмы.

Согласно выписке из реестра штата Нью-Йорк, изначально учредителем ACF являлась Шайенн Мозли. Это юрист, сотрудница калифорнийского отделения компании LegalZoom.

Как писал RT, подобные фирмы специализируются на том, что регистрируют на себя компании, а потом перепродают их новым владельцам. В частности, ACF изначально была зарегистрирована Мозли как Rikolto, LTD в апреле 2020 года. А спустя год она была переименована в Anti-Corruption Foundation, президентом которого стал Леонид Волков.

На сайте компании LegalZoom упоминается «оказание Соединёнными Штатами юридической помощи бизнесу и семьям в Российской Федерации».

«С 2001 года мы помогаем миллионам предпринимателей создавать, вести и защищать свой бизнес, — пишет на своём сайте LegalZoom. — Мы готовы помочь и вам».

Только в штате Флорида RT нашёл 25 фирм, регистрационным агентом которых могла быть Шайенн Мозли. В документах трёх из упомянутых компаний прямо указано, что агент Мозли действует от имени legalzoom.com, Inc. На то, что все найденные фирмы, предположительно, связаны с сотрудницей LegalZoom, указывает совпадение по почтовому адресу регистратора — в Орландо.

Согласно опубликованным на сайте LegalZoom расценкам, услуги по регистрации НКО стоят от $99.

Ранее эксперты пояснили RT, что регистрация ФБК** в Америке произошла «без поездок в США, по интернету — через электронный сертификат и доверенность».

Помимо Волкова, в управление ACF вошли исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков и беглый банкир Александр Железняк, обвиняемый в России в хищении 28 млрд рублей.



* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.