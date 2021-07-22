Эксперт высказал мнение о причастности ФБК Навального к утечке данных подписчиков «Умного голосования»

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров в беседе с RT высказал мнение касательно того, что за утечкой данных подписчиков проекта «Умное голосование» стоят функционеры Фонда борьбы с коррупцией*.

Информация о том, что сотрудники ФБК допустили слив данных «Умного голосования» в открытый доступ, появилась в сети 21 июля.

«Давайте влезем в ту часть «Умного голосования», которая была проиндексирована Google. Мы увидим логирование данных посетителей сайта при помощи Canary Tokens. То есть по необъяснимым причинам ФБК мог собирать не только адреса электронной почты, но и данные об устройствах и соединении посетителей сайта. В пользовательском соглашении «Умного голосования» нет ни слова о сборе таких данных», — пояснил RT Бедеров.

По мнению эксперта, виноват в утечке ФБК, чьи домены IT-специалисты обнаружили в одной связке с доменом rus.vote («Умное голосование»).

«Более того, ФБК, очевидно, собирал не только почтовые адреса, но и электронно-цифровые отпечатки пользователей. Вопрос в том, зачем? Для более точной идентификации?» — добавил Бедеров.

Ранее эксперт подтвердил RT сам факт утечки данных подписчиков «Умного голосования» и связал это с предстоящими выборами в России.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.