Основатель компании «Интернет-Розыск» подтвердил RT информацию об утечке данных подписчиков проекта «Умное голосование»

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RT
Игорь Бедеров, известный как основатель компании «Интернет-Розыск», в беседе с RT подтвердил утечку данных подписчиков проекта «Умное голосование» из Москвы и Московской области и связал это с предстоящими выборами в России. Ранее информация об утечке появилась в соцсетях.
Основатель компании «Интернет-Розыск» подтвердил RT информацию об утечке данных подписчиков проекта «Умное голосование»
  • Pixabay

В разговоре с RT эксперт отметил, что в преддверии праймериз за данными пользователей идёт настоящая охота, в том числе не всегда под благовидным предлогом.

«Выборы — это прекрасный информационный повод для массовых рассылок, на основании этих рассылок воруются доступы к аккаунтам», — пояснил Игорь Бедеров.

По его словам, ценность базы проекта «Умное голосование» на чёрном рынке интернета невелика из-за её доступности.

«Получить доступ к такой базе данных не сложно, это сможет сделать практический любой молодой человек с помощью даркнета. Поэтому если оценивать её стоимость — это где-то 5—6 рублей за данные одного человека», — уточнил Бедеров.

Эксперт считает, что база, скорее всего, будет использована для мошенничества в интернете — «рассылок сомнительных предложений и выманивания денег».

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