Основатель портала «Приговор» рассказал о доходах ФБК Навального в криптовалюте

Журналист-расследователь Сергей Соколов в беседе с RT проанализировал источники финансирования Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального в криптовалюте.

По его словам, ещё во время «президентской кампании» Навального на биткоин-кошелёк фонда регулярно, два-три раза в месяц, поступали крупные пожертвования, каждое из которых измерялось десятками тысяч долларов.

«Всего за президентскую кампанию (а это 2017-й, 2018-й и 2019 годы) они получили $4 млн. ФБК публиковал ежегодные отчёты, красивые схемы, но там ни слова не было сказано о приходах в биткоинах», —сказал Соколов ведущему рубрики «Укол зонтиком» в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT Виталию Серуканову.

По мнению журналиста-расследователя, часть этих денег уходила на финансирование деятельности штабов, агитацию и рекламную кампанию, остальные биткоины были обналичены и исчезли. Лидеры ФБК вели двойную бухгалтерию и могли присвоить больше половины от общей суммы пожертвований в криптовалюте, высказал мнение собеседник RT.

Ранее RT выяснил в своём расследовании, что у ФБК Навального появился американский клон — зарегистрированный в Массачусетсе Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF).

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.