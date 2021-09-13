Источник: экс-юрист ФБК Любовь Соболь переехала в Вильнюс

Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* и соратница Алексея Навального Любовь Соболь находится в Вильнюсе. Об этом RT сообщил источник, близкий к ФБК.

По словам источника, в Вильнюсе находится также сотрудник ФБК Георгий Албуров. В Прибалтике, как сообщается, они планируют продолжить производство передач на своих YouTube-каналах и канале «Навальный LIVE», работа которых была ограничена после признания ФБК экстремистской организацией.

«Свои последние эфиры на YouTube Соболь ведёт из студии в Вильнюсе», — сообщил источник RT.

Ранее RT сообщал, что продакшен-команда «Навальный LIVE» ведёт эфиры из трёх студий в Тбилиси, Берлине и Вильнюсе.

«Суд 3 августа назначил Соболь наказание в виде полутора лет ограничения свободы по так называемому санитарному делу», — сказал источник. — Её адвокаты подали апелляцию, и, воспользовавшись юридической лазейкой (отсутствием подписки о невыезде и домашнего ареста), 7 августа Соболь выехала в Стамбул, а потом в Вильнюс».

По сведениям RT, её маленькая дочь осталась в России и проживает вместе с отцом Сергеем Моховым, о разводе с которым Соболь объявила 8 августа.

3 сентября Соболь выступила на конференции имени Леннарта Мери «Страх и ненависть в России» в Эстонии. Дискуссия была подготовлена при участии фонда «Открытая Эстония» Джорджа Сороса.

8 сентября ведущий Дмитрий Куликов опубликовал совместное фото с Соболь в стенах редакции Эстонского национального радио в Таллине.

Ранее суды в Москве признали Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. По сведениям источника RT, 7 августа она покинула Россию.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.