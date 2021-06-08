Суд утвердил приговор Соболь по делу о проникновении в жилище

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Перовский суд Москвы признал законным приговор Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище.
Суд утвердил приговор Соболь по делу о проникновении в жилище
  • © РИА Новости / Пресс-служба Перовского суда

«Жалобы отклонить… Приговор мирового судьи судебного участка... оставить без изменения», — приводит РИА Новости слова судьи Светланы Александровой.

Соболь, комментируя данное решение, заявила, что будет «обжаловать в кассации».

15 апреля мировой суд в Москве вынес приговор в отношении Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Суд приговорил её к одному году исправительных работ условно.

По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора.

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