Суд утвердил приговор Соболь по делу о проникновении в жилище

Перовский суд Москвы признал законным приговор Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище.

«Жалобы отклонить… Приговор мирового судьи судебного участка... оставить без изменения», — приводит РИА Новости слова судьи Светланы Александровой.

Соболь, комментируя данное решение, заявила, что будет «обжаловать в кассации».

15 апреля мировой суд в Москве вынес приговор в отношении Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Суд приговорил её к одному году исправительных работ условно.

По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора.