В Москве суд вынес приговор в отношении Любови Соболь
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«Суд постановил назначить Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства», — заявила судья.
Как передаёт РИА Новости, также Соболь назначили один год испытательного срока.
Выездное заседание по этому делу проходит в Перовском суде Москвы.
Суд признал Соболь виновной по ч. 2 ст. 139 УК России («Нарушение неприкосновенности жилища, совершённое с применением насилия»).
В феврале СК сообщил о завершении расследования дела в отношении Соболь.
По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.