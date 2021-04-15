В Москве суд вынес приговор в отношении Любови Соболь

Мировой суд в Москве вынес приговор в отношении юриста ФБК* Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Суд приговорил её к одному году исправительных работ условно. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд постановил назначить Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства», — заявила судья.

Как передаёт РИА Новости, также Соболь назначили один год испытательного срока.

Выездное заседание по этому делу проходит в Перовском суде Москвы.

Суд признал Соболь виновной по ч. 2 ст. 139 УК России («Нарушение неприкосновенности жилища, совершённое с применением насилия»).

В феврале СК сообщил о завершении расследования дела в отношении Соболь.

По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.