Завершено расследование уголовного дела в отношении Соболь

Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Любови Соболь.

Как уточняется на сайте ведомства, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК России (нарушение неприкосновенности жилища, совершённое с применением насилия).

«По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования проведены необходимые следственные и процессуальные действия, «которые полностью изобличают Соболь в инкриминируемом деянии».

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.