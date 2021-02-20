Завершено расследование уголовного дела в отношении Соболь

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Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Любови Соболь.
Завершено расследование уголовного дела в отношении Соболь
  • РИА Новости

Как уточняется на сайте ведомства, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК России (нарушение неприкосновенности жилища, совершённое с применением насилия).

«По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования проведены необходимые следственные и процессуальные действия, «которые полностью изобличают Соболь в инкриминируемом деянии». 

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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